În România au fost raportate 46 de cazuri de infecție cu virusul West Nile de la începutul sezonului și până la 25 august. Dintre acestea, 38 au fost confirmate prin analize de laborator, în timp ce alte opt sunt încadrate drept cazuri probabile, potrivit datelor INSP. Capitala concentrează cel mai mare număr de îmbolnăviri, cu 20 de cazuri raportate în perioada analizată, arată sursa.

Datele Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile al INSP arată că, între 3 iunie și 25 august, au fost raportate 46 de infecții cu acest tip de virus.

Dintre acestea, 38 au fost confirmate, iar opt au fost încadrate drept cazuri probabile.

În aceeași perioadă au fost raportate și două decese. Persoanele care au murit erau vârstnice și aveau mai multe boli asociate.

Cele mai multe îmbolnăviri au fost raportate în rândul persoanelor cu vârste de peste 50 de ani.

Distribuția cazurilor pe grupe de vârstă este următoarea:

15-19 ani: un caz;

20-29 de ani: trei cazuri;

30-39 de ani: două cazuri;

40-49 de ani: șase cazuri;

50-59 de ani: zece cazuri;

60-69 de ani: zece cazuri;

70-79 de ani: opt cazuri;

80 de ani și peste: șase cazuri.

Dintre totalul pacienților, 24 sunt femei. De asemenea, 32 dintre persoanele infectate provin din mediul urban.

Capitala este zona cu cel mai mare număr de cazuri raportate în acest sezon, cu 20 de îmbolnăviri.

Situația transmisă de INSP în funcție de unitatea teritorială de expunere este următoarea: Argeș – un caz, Bihor – un caz, Botoșani – un caz, Călărași – patru cazuri, Cluj – un caz, Galați – un caz, Giurgiu – patru cazuri, Harghita – un caz, Ialomița – două cazuri, Iași – un caz, Ilfov – patru cazuri, Mureș – un caz, Satu Mare – un caz, Suceava – două cazuri, Vaslui – un caz și municipiul București – 20 de cazuri.

În cazul raportat în Harghita, expunerea a avut loc în altă țară, însă cazul a fost atribuit județului de rezidență al pacientului.

Pentru reducerea riscului de infectare, specialiștii recomandă evitarea, pe cât posibil, a expunerii la țânțari.

Populația este sfătuită să poarte haine care acoperă brațele și picioarele și să utilizeze substanțe repelente împotriva țânțarilor. În locuințe și în jurul acestora pot fi folosite substanțe insecticide, iar ferestrele pot fi protejate cu plase pentru a împiedica pătrunderea insectelor.

O altă măsură importantă vizează eliminarea locurilor în care se poate acumula apa. Bălțile din apropierea gospodăriilor trebuie desecate, iar recipientele în care rămâne apă stagnantă trebuie îndepărtate sau golite.

De asemenea, specialiștii recomandă menținerea curățeniei în jurul locuințelor și îndepărtarea gunoiului menajer, pentru limitarea condițiilor favorabile înmulțirii țânțarilor.