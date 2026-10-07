Arabia Saudită a câștigat Cupa Golfului pentru prima dată după 22 de ani, după ce s-a impus cu 2-0 în fața Emiratelor Arabe Unite, marți, în finala celei de-a 27-a ediții a competiției. Gazdele au rezolvat partida încă din prima repriză, marcând de două ori în primele 13 minute.

Hammam Al Hammami a deschis scorul în minutul 11, cu un șut de la marginea careului, deviat înainte de a ajunge în poartă. Doar două minute mai târziu, Arabia Saudită și-a mărit avantajul. Feras Al Brikan a profitat de o fază în apropierea porții și a înscris pentru 2-0.

Gazdele au continuat să amenințe poarta adversă și au fost aproape de un al treilea gol. Saleh Abu Alshamat, titular în finală alături de fratele său Mohammed, a trimis mingea în bară.

Antrenorul Georgios Donis și-a lăudat jucătorii pentru modul în care au gestionat presiunea și dificultățile întâmpinate pe parcursul competiției.

„Suntem foarte fericiți. Au fost multe dificultăți, dar jucătorii au dat dovadă de concentrare și disciplină și au dat tot ce au putut pe teren”, a declarat tehnicianul.

Donis consideră că Arabia Saudită a fost cea mai bună echipă a turneului și că trofeul poate reprezenta un punct important pentru viitor.

„Cred că am transformat acele dificultăți într-un titlu, iar asta este important. Am fost cea mai bună echipă din această competiție. Acest trofeu ne dă încredere pentru viitor”, a mai spus antrenorul.

Succesul vine după dezamăgirea unei eliminări timpurii de la Cupa Mondială și reprezintă al patrulea trofeu al Arabiei Saudite în Cupa Golfului. Ultimul triumf al saudiților în competiție datează din 2004.

Arabia Saudită se pregătește acum pentru Cupa Asiei din 2027, pe care o va găzdui. Naționala saudită va întâlni în faza grupelor Kuweitul, Omanul și Palestina. Turneul este programat între 7 ianuarie și 5 februarie.