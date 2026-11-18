Bahrainul și Kuweitul au raportat atacuri cu drone și au activat sistemele de apărare antiaeriană, după ce Statele Unite au bombardat o instalație militară iraniană de pe insula Qeshm, în Strâmtoarea Ormuz, potrivit New York Post. Schimbul de lovituri din 17 noiembrie 2026 a întrerupt o perioadă de aproximativ două luni de relativă acalmie și a readus în atenție riscul extinderii conflictului din Orientul Mijlociu.

Iranul a revendicat atacarea unui sistem radar american din Bahrain, în timp ce Washingtonul a confirmat, printr-un oficial militar, lovirea unei poziții de lansare a rachetelor aparținând Gardienilor Revoluției Islamice. În paralel, armata kuweitiană a anunțat că răspunde unor amenințări reprezentate de drone. Informațiile au fost relatate de agențiile Associated Press, Reuters și AFP.

Potrivit Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), dronele iraniene au vizat un sistem radar operat de forțele americane la baza aeriană Sheikh Isa din Bahrain. Teheranul a prezentat operațiunea drept un răspuns la ceea ce a descris ca fiind încălcări repetate ale spațiului aerian iranian de către drone militare americane.

Bahrainul a anunțat că sistemele sale de apărare antiaeriană au interceptat atacurile iraniene. Autoritățile au transmis alerte populației și au recomandat cetățenilor să respecte instrucțiunile de securitate.

Și armata americană a confirmat că dronele îndreptate către instalația radar au fost interceptate. Potrivit informațiilor transmise de Washington, atacul nu a provocat pagube echipamentelor militare americane și nici victime în rândul personalului.

Incidentul a fost al treilea atac iranian asupra unor obiective militare americane din Bahrain în decurs de cinci zile, potrivit relatărilor Associated Press.

La câteva ore după atacul asupra instalației radar din Bahrain, avioane de vânătoare americane au lovit o poziție de lansare a rachetelor de pe insula iraniană Qeshm, situată în apropierea Strâmtorii Ormuz.

Un oficial american, care a vorbit cu AFP sub protecția anonimatului, a declarat că avioanele au utilizat muniție de precizie pentru a lovi o instalație aparținând Gardienilor Revoluției Islamice.

Acesta a explicat că operațiunea a reprezentat un răspuns la ceea ce Washingtonul a numit agresiunea iraniană împotriva personalului și bunurilor americane.

Informațiile privind efectele bombardamentului au fost prezentate și de autoritățile iraniene. Ahmad Nafisi, un oficial din provincia Hormozgan, a declarat că atacurile americane nu au provocat pagube în zonele rezidențiale, comerciale sau asupra infrastructurii de pe insulă.

Agenția iraniană IRNA a relatat că pe insula Qeshm s-au auzit mai multe explozii. Potrivit informațiilor transmise de presa iraniană, situația era sub control, iar serviciile de intervenție se aflau în alertă.

Tensiunile nu s-au limitat la Bahrain și Iran. Armata Kuweitului a anunțat că sistemele sale de apărare antiaeriană răspund unor atacuri cu drone considerate ostile.

Autoritățile kuweitiene au îndemnat populația să respecte recomandările privind siguranța. Nu au fost comunicate detalii complete despre originea dronelor, eventualele pagube sau existența unor victime.

În același timp, coaliția condusă de Arabia Saudită, implicată în conflictul cu gruparea Houthi din Yemen, a anunțat interceptarea unei rachete de croazieră lansate către zona capitalei Riad. Gruparea Houthi este susținută de Iran, iar implicarea sa în atacurile din regiune adaugă o nouă dimensiune tensiunilor militare.

Reuters a relatat că Iranul și aliații săi au lansat rachete și drone către state din Golf, în timp ce eforturile diplomatice pentru oprirea conflictului continuă.

Insula Qeshm se află în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol și gaze naturale.

Confruntarea dintre Washington și Teheran are implicații directe asupra navigației comerciale. Statele Unite au asigurat escorta unor nave care tranzitează zona, în timp ce Iranul a amenințat în repetate rânduri că poate bloca această cale navigabilă.

Prin Strâmtoarea Ormuz tranzitează, în condiții normale, aproximativ o cincime din consumul mondial de petrol și produse petroliere. Orice perturbare prelungită a traficului maritim poate afecta aprovizionarea energetică și poate genera presiuni suplimentare asupra piețelor internaționale.

Reluarea atacurilor vine într-un moment în care negocierile pentru încheierea conflictului nu au produs un acord. Reuters relatează că reprezentanți ai Iranului și Omanului au discutat despre securizarea coridoarelor maritime, în timp ce Qatarul a participat la eforturile diplomatice de mediere.

Atacurile din 17 noiembrie arată că bazele militare americane din statele Golfului rămân expuse în confruntarea dintre Washington și Teheran. Bahrainul, Kuweitul și Arabia Saudită au fost implicate direct sau indirect în incidentele raportate în ultimele zile.

Deocamdată, autoritățile americane și cele din Bahrain nu au raportat victime în urma atacului asupra instalației radar. Nici pentru incidentul din Kuweit nu au fost comunicate informații complete privind eventualele pagube.

Evoluția situației depinde în mare măsură de reacțiile militare ale celor două părți și de rezultatul negocierilor diplomatice. Atât timp cât Strâmtoarea Ormuz rămâne un punct de confruntare, riscurile pentru securitatea regională și transportul internațional de energie continuă să fie ridicate.