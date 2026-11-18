Fotbalul din Ungaria se confruntă cu o schimbare majoră după plecarea de la putere a lui Viktor Orban. Noul guvern condus de Peter Magyar pregătește eliminarea principalului mecanism de finanțare a cluburilor, iar echipele care au beneficiat ani la rând de bani publici sunt nevoite să își reducă cheltuielile și să găsească noi surse de venit.

Potrivit unei analize Reuters publicate pe 18 noiembrie 2026, mai multe cluburi caută deja investitori sau cumpărători, în timp ce altele au început să reducă salariile jucătorilor și să suspende proiectele de investiții.

În timpul guvernelor Orban, schema fiscală TAO a direcționat aproximativ 677 de miliarde de forinți (2,07 miliarde de dolari) către cluburile de fotbal. Alte 60 de miliarde de forinți au provenit din granturi și sponsorizări de stat, potrivit datelor Ministerului de Interne furnizate Reuters.

Mecanismul permitea companiilor să direcționeze o parte din impozitul pe profit către cluburile sportive.

Peter Magyar intenționează să elimine sistemul TAO și să îl înlocuiască printr-o finanțare directă de la buget, pentru care sunt prevăzute 150 de miliarde de forinți (458 de milioane de dolari).

Unul dintre cele mai importante exemple este Ferencvaros, care a redus cu aproximativ 30% salariile jucătorilor din prima echipă în acest sezon.

Directorul executiv al clubului, Pal Orosz, a explicat decizia pe canalul de YouTube al echipei:

„Aceasta este o companie care trebuie întotdeauna să se adapteze condițiilor economice existente. Sunt perioade în care condițiile economice sunt favorabile și perioade în care acestea nu sunt la fel de favorabile.”

Și Videoton FC Fehervar se confruntă cu dificultăți financiare. Clubul, de trei ori campion al Ungariei, trebuie să acopere un posibil deficit de 500-750 de milioane de forinți până la jumătatea anului 2027. Două tentative de vânzare au eșuat deja.

Economistul sportiv Gabor Szabados avertizează că echipele care nu pot genera venituri comerciale proprii vor avea probleme serioase.

„Modelul de finanțare de la stat încă funcționează în acest sezon, dar, pe termen lung, cu siguranță va dispărea”, a declarat acesta pentru Reuters.

În perioada în care Viktor Orban s-a aflat la putere, Ungaria a construit sau modernizat zeci de stadioane. Printre cele mai costisitoare proiecte se numără Puskas Arena din Budapesta, cu 67.215 locuri, construită cu aproximativ 500 de milioane de euro.

Cu toate acestea, naționala Ungariei nu s-a calificat la niciun Campionat Mondial în perioada 2010-2026. Nici rezultatele cluburilor în competițiile europene nu au justificat nivelul investițiilor: țara ocupă locul 18 în clasamentul coeficienților fotbalului european.

În plus, unele stadioane sunt departe de capacitatea maximă. Arena din Debrecen, construită cu 34 de milioane de euro și având 20.340 de locuri, atrage în mod obișnuit aproximativ un sfert din capacitate.

Reforma anunțată de noul premier vizează și conducerea cluburilor. Magyar a promis reguli mai stricte privind conflictele de interese și eliminarea influenței politice asupra organizațiilor sportive.

Ferencvaros a contestat inițiativa guvernului, susținând că proiectul legislativ amenință independența sportului maghiar.

Schimbările anunțate de guvernul Magyar pun capăt unui model de finanțare care a susținut fotbalul maghiar timp de peste un deceniu. Cluburile trebuie acum să demonstreze că pot supraviețui prin venituri proprii și investiții private.