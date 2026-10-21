Guvernul de la Budapesta, condus de premierul Peter Magyar, a adoptat o măsură cu impact major asupra întregului ecosistem sportiv din Ungaria și din regiune. Premierul Peter Magyar a anunțat oficial că sistemul fiscal TAO va fi eliminat definitiv începând cu data de 1 ianuarie 2027. Mecanismul prin care statul maghiar a direcționat sume impresionante către cluburi și academii în ultimii 15 ani va fi înlocuit complet de o nouă strategie de finanțare publică, conform gsp.ro.

Schimbarea vizează direct și investițiile derulate în afara granițelor Ungariei. Printre entitățile vizate se numără fundația din Felcsut, legată de Academia Puskas, care a susținut constant proiecte sportive din România, precum FK Csikszereda și Sepsi OSK. Hotărârea prezentată în Parlamentul Ungariei marchează cea mai profundă reformă din domeniul sportului din ultimul deceniu și jumătate, punând capăt unei ere asociate cu fosta administrație condusă de Viktor Orban.

Conform noii viziuni executive, facilitățile fiscale oferite societăților comerciale vor fi înlocuite cu alocări directe din bugetul de stat. Măsura urmărește redirecționarea resurselor cu precădere către structurile sportive locale și către baza de masă.

Măsura aduce un val de incertitudine pentru entități precum Sepsi OSK și FK Csikszereda, a căror expansiune s-a bazat într-o proporție semnificativă pe fondurile primite din Ungaria. Reevaluarea acestor investiții transfrontaliere a fost anticipată de evoluțiile recente, Guvernul maghiar confirmând anterior că programele destinate academiilor externe parcurg o etapă de analiză și reconfigurare. Cu toate acestea, sprijinul pentru sport va rămâne o prioritate guvernamentală, însă sub reguli complet diferite față de cele din perioada Orban.

În cadrul intervenției sale din Parlament, prilejuită de dezbaterea bugetului pentru anul 2027, șeful executivului de la Budapesta a adus critici severe modului în care au fost gestionate resursele financiare până în prezent. Premierul a subliniat necesitatea unei transparențe totale și a unui control riguros asupra fiecărui forint investit.

„Avem nevoie de un sistem de finanțare în care să putem urmări unde ajung banii și să putem verifica în ce măsură aceștia contribuie la dezvoltarea sportului pentru copii și la sprijinirea comunităților locale. Sistemul TAO de finanțare a sportului va fi eliminat de la 1 ianuarie 2027 și înlocuit cu un program de sprijin direct de la bugetul de stat, în valoare de 150 de miliarde de forinți (n.r. - aproximativ 390 de milioane de euro)”, a declarat Magyar.

Premierul a catalogat vechiul cadru drept „netransparent, imposibil de urmărit și corupt”, punctând faptul că prioritatea absolută trebuie să devină sportul de masă și accesul neîngrădit al tinerilor la mișcare.

„Ne dorim ca în Ungaria cât mai mult copii și adulți să practice sportul. Dezvoltarea talentelor nu trebuie să depindă de posibilitățile financiare ale părinților”, a completat premierul.

Cadrul legislativ introdus în anul 2011 de guvernul Viktor Orban a permis companiilor private să redirecționeze o cota-parte din impozitul pe profit către structurile sportive. Schemele de sprijin vizau șase discipline principale: fotbal, handbal, baschet, polo pe apă, hochei pe gheață și volei.

Prin acest mecanism, companiile obțineau facilități fiscale, iar cluburile primeau resurse consistente pentru infrastructură, întreținerea facilităților de antrenament și activitățile grupelor de copii și juniori. Deși măsura a salvat sau dezvoltat numeroase cluburi mici, ea a favorizat totodată o concentrare masivă de capital în jurul unor proiecte cu influență politică.

Academia Puskas din Felcsut a devenit exemplul cel mai vizibil în acest sens. În intervalul 2012-2025, volumul total al facilităților fiscale acordate prin sistemul TAO a depășit 4,1 miliarde de euro. Din această sumă, peste 110 milioane de euro au fost direcționate exclusiv către academia din localitatea natală a fostului premier, reprezentând un sprijin financiar de aproximativ 500 de ori mai mare decât media înregistrată la nivel național.

Distribuția inegală a banilor publici și modul de alocare au format obiectul mai multor anchete și controverse. Recent, Curtea de Conturi a Ungariei a formulat recomandări ferme privind sistarea sau reorganizarea programului, după ce controalele au scos la iveală nereguli majore și abateri în gestionarea fondurilor la mai multe organizații din sistem.

Expertizele oficiale au atras atenția asupra unui pericol structural: crearea unei dependențe financiare nesustenabile. Multe structuri sportive au renunțat la căutarea unor surse proprii de venit, funcționând exclusiv pe baza alocărilor TAO. Odată cu eliminarea definitivă a acestui sprijin fiscal de la începutul anului 2027, viitorul acestor organizații depinde direct de capacitatea lor de adaptare la noul program bugetar direct și la cerințele stricte de transparență impuse de la Budapesta.