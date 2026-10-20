Politica

Ungaria blochează negocierile de aderare la UE ale Republicii Moldova și Ucrainei. Budapesta nu și-a explicat poziția

Ungaria blochează negocierile de aderare la UE ale Republicii Moldova și Ucrainei. Budapesta nu și-a explicat pozițiaPéter Magyar. Sursă foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Ungaria a blocat următoarea etapă a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pentru Republica Moldova și Ucraina, deși cerințele anterioare ale Budapestei fuseseră îndeplinite. Reprezentanții maghiari nu și-au explicat decizia în fața celorlalte state membre. Blocajul vizează ultimele două clustere de negociere, iar deschiderea acestora este așteptată până la sfârșitul anului, potrivit unor diplomați citați de publicația Kyiv Independent pe 20 octombrie.

Experți tehnici din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene s-au reunit pe 20 octombrie pentru a conveni asupra unui pas procedural. Acesta ar fi permis inițierea procesului de deblocare a ultimelor două clustere de negociere pentru Republica Moldova și Ucraina.

Demersul a fost însă blocat de Ungaria. Decizia a provocat nemulțumirea celorlalte 26 de state membre, au declarat trei diplomați pentru Kyiv Independent.

Ungaria

Ungaria. Sursa foto: Facebook/ministrul ungar Peter Szijjarto

Potrivit unuia dintre aceștia, reprezentanții celorlalte țări le-au cerut omologilor maghiari să explice motivele opoziției. Nu au primit însă nicio explicație concretă. Ungaria ar fi transmis doar că poziția sa rămâne neschimbată.

UE schimbă regulile pentru rambursarea biletelor de avion. Ce se întâmplă din 2027
UE schimbă regulile pentru rambursarea biletelor de avion. Ce se întâmplă din 2027
Gesturi interzise la restaurant. Ce nu trebuie să faci niciodată când atragi atenția chelnerului
Gesturi interzise la restaurant. Ce nu trebuie să faci niciodată când atragi atenția chelnerului

Reprezentanța Permanentă a Ungariei pe lângă Uniunea Europeană a fost solicitată să comenteze situația. Nu a oferit un răspuns până la momentul publicării articolului.

Disputa privind drepturile minorității maghiare din Ucraina

Unul dintre subiectele sensibile din relația dintre Budapesta și Kiev a fost situația drepturilor educaționale ale minorității vorbitoare de limbă maghiară din Ucraina.

Potrivit Kyiv Independent, această chestiune a fost reglementată printr-o lege adoptată de Kiev pe 12 octombrie. Publicația notează că problema nu ar mai putea fi invocată pentru a justifica actualul blocaj.

Sursele citate estimează că opoziția Ungariei ar putea fi temporară. Acestea consideră că guvernul ungar ar putea încerca să evite criticile opoziției interne și acuzațiile că ar fi prea indulgent față de Ucraina.

Această interpretare nu reprezintă însă o explicație oficială a autorităților maghiare. Budapesta nu a prezentat public motivele pentru care a blocat noua etapă a negocierilor.

Deschiderea ultimelor două clustere, așteptată în decembrie

Subiectul va fi discutat în continuare la reuniunile grupului de lucru pentru extindere de la Bruxelles. Discuțiile vor continua până la deblocarea situației.

Avansarea candidaturilor Republicii Moldova și Ucrainei reprezintă o prioritate pentru președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene. Irlanda coordonează aceste reuniuni până la sfârșitul anului.

Oficiali de rang înalt din instituțiile europene și din statele membre au declarat pentru Kyiv Independent că se așteaptă ca ultimele două clustere să fie deschise oficial în decembrie 2026.

Până atunci, avansarea negocierilor depinde de depășirea opoziției Ungariei și de obținerea acordului necesar între statele membre.

Uniunea europeana

Uniunea europeană. Sursa foto: Uniunea Europeană

Republica Moldova și Ucraina au deschis două clustere pe 13 octombrie

La 13 octombrie 2026, la Luxemburg, Republica Moldova și Ucraina au deschis oficial negocierile pentru clusterele 2 și 3, care vizează „Piața internă” și „Competitivitate și creștere incluzivă”.

În total, procesul de aderare la Uniunea Europeană este structurat în șase clustere, care reunesc domenii de politici publice și reforme necesare pentru alinierea legislației naționale la cea europeană.

După deschiderea celor două clustere, au rămas de deschis clusterele 4 și 5. Clusterul 4, „Agenda verde și conectivitatea durabilă”, include domenii precum mediul, energia și infrastructura. Clusterul 5, „Resurse, agricultură și coeziune”, vizează agricultura, resursele și politicile de coeziune.

Stiri calde

22:55 - Actorul care a reinventat noțiunea de „dichisit”

22:46 - Maia Sandu și Vasile Tofan, mesaje pentru noul premier al României, Luca Niculescu. România poate conta oricând pe noi

22:38 - Șapte ordine de protecție după atacul din Bistrița. Agresorul de 13 ani este monitorizat electronic

22:28 - Netflix lansează filme noi de Crăciun în 2026. Ce producții apar în noiembrie și decembrie

22:20 - Ce scrie presa rusă despre noul premier al României. TASS scoate în evidență vulnerabilitățile Guvernului Niculescu

22:12 - Arhiepiscopul Major Claudiu Lucian Pop, despre rolul Catedralei din Blaj și misiunea Bisericii Greco-Catolice. Mesaju...

22:02 - DIICOT a instituit un nou sechestru, pe 184 imobile, în dosarul NORDIS, evaluate la peste 12 milioane euro

21:53 - Trei miniștri, momente controversate la ceremonia de la Cotroceni. Ar fi uitat să jure cu mâna pe Biblie

HAI România!

Dosarul ROBOR, explicat de președintele Consiliului Concurenței. Ce se întâmplă cu băncile amendate și ratele românilor

Dosarul ROBOR, explicat de președintele Consiliului Concurenței. Ce se întâmplă cu băncile amendate și ratele românilor

PNRR, între contracte și rezultate. Mihai Tudose cere o evaluare a modului în care au fost folosiți banii

PNRR, între contracte și rezultate. Mihai Tudose cere o evaluare a modului în care au fost folosiți banii

Mihai Tudose, despre problemele lăsate în urmă de Guvernul Bolojan: „Lucrurile vor fi foarte greu de reparat”

Mihai Tudose, despre problemele lăsate în urmă de Guvernul Bolojan: „Lucrurile vor fi foarte greu de reparat”

Proiecte speciale