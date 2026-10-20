Republica Moldova. Ungaria a blocat următoarea etapă a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pentru Republica Moldova și Ucraina, deși cerințele anterioare ale Budapestei fuseseră îndeplinite. Reprezentanții maghiari nu și-au explicat decizia în fața celorlalte state membre. Blocajul vizează ultimele două clustere de negociere, iar deschiderea acestora este așteptată până la sfârșitul anului, potrivit unor diplomați citați de publicația Kyiv Independent pe 20 octombrie.

Experți tehnici din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene s-au reunit pe 20 octombrie pentru a conveni asupra unui pas procedural. Acesta ar fi permis inițierea procesului de deblocare a ultimelor două clustere de negociere pentru Republica Moldova și Ucraina.

Demersul a fost însă blocat de Ungaria. Decizia a provocat nemulțumirea celorlalte 26 de state membre, au declarat trei diplomați pentru Kyiv Independent.

Potrivit unuia dintre aceștia, reprezentanții celorlalte țări le-au cerut omologilor maghiari să explice motivele opoziției. Nu au primit însă nicio explicație concretă. Ungaria ar fi transmis doar că poziția sa rămâne neschimbată.

Reprezentanța Permanentă a Ungariei pe lângă Uniunea Europeană a fost solicitată să comenteze situația. Nu a oferit un răspuns până la momentul publicării articolului.

Unul dintre subiectele sensibile din relația dintre Budapesta și Kiev a fost situația drepturilor educaționale ale minorității vorbitoare de limbă maghiară din Ucraina.

Potrivit Kyiv Independent, această chestiune a fost reglementată printr-o lege adoptată de Kiev pe 12 octombrie. Publicația notează că problema nu ar mai putea fi invocată pentru a justifica actualul blocaj.

Sursele citate estimează că opoziția Ungariei ar putea fi temporară. Acestea consideră că guvernul ungar ar putea încerca să evite criticile opoziției interne și acuzațiile că ar fi prea indulgent față de Ucraina.

Această interpretare nu reprezintă însă o explicație oficială a autorităților maghiare. Budapesta nu a prezentat public motivele pentru care a blocat noua etapă a negocierilor.

Subiectul va fi discutat în continuare la reuniunile grupului de lucru pentru extindere de la Bruxelles. Discuțiile vor continua până la deblocarea situației.

Avansarea candidaturilor Republicii Moldova și Ucrainei reprezintă o prioritate pentru președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene. Irlanda coordonează aceste reuniuni până la sfârșitul anului.

Oficiali de rang înalt din instituțiile europene și din statele membre au declarat pentru Kyiv Independent că se așteaptă ca ultimele două clustere să fie deschise oficial în decembrie 2026.

Până atunci, avansarea negocierilor depinde de depășirea opoziției Ungariei și de obținerea acordului necesar între statele membre.

La 13 octombrie 2026, la Luxemburg, Republica Moldova și Ucraina au deschis oficial negocierile pentru clusterele 2 și 3, care vizează „Piața internă” și „Competitivitate și creștere incluzivă”.

În total, procesul de aderare la Uniunea Europeană este structurat în șase clustere, care reunesc domenii de politici publice și reforme necesare pentru alinierea legislației naționale la cea europeană.

După deschiderea celor două clustere, au rămas de deschis clusterele 4 și 5. Clusterul 4, „Agenda verde și conectivitatea durabilă”, include domenii precum mediul, energia și infrastructura. Clusterul 5, „Resurse, agricultură și coeziune”, vizează agricultura, resursele și politicile de coeziune.