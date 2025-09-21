Povestea clubului din inima Bucureștiului care a marcat generații de artiști

Club A din București reprezintă un simbol al libertății și al rezistenței culturale din perioada regimului comunist. Înființat în 1969, în subsolul unei clădiri mediteraneene de pe strada Lipscani, clubul a devenit rapid un refugiu pentru tinerii intelectuali, artiști și studenți, oferind un spațiu unde se puteau exprima liber, în ciuda constrângerilor politice ale vremii.

Aici s-au desfășurat spectacole, dezbateri și concerte care constituiau o alternativă la cultura oficială impusă de regim Club A a fost fondat de arhitectul Mac Popescu, în perioada de deschidere politică din România, la un an după vizita lui Charles de Gaulle.

În acea perioadă, mișcările studențești europene și organizarea primului Woodstock în Statele Unite au influențat tineretul român, iar Club A a devenit un loc unde aceștia puteau să se întâlnească și să-și exprime ideile liber.

În subsolul clădirii, cu un decor modest și o atmosferă boemă, clubul a găzduit numeroase evenimente culturale. Aici au avut loc conferințe cu teme exotice, precum „tradiția japoneză în arhitectură și muzică”, și s-au lansat trupe de pop, folk și rock. Printre acestea se numără formații celebre precum Șuie Paparude, Travka, Timpuri Noi, Metrock și Sarmalele Reci.

Clubul a fost, de asemenea, un loc de refugiu pentru tinerii care doreau să evadeze din cotidianul cenușiu al regimului. Atmosfera de acolo era una de libertate și creativitate, unde se puteau discuta idei interzise și se puteau împărtăși visuri și idealuri. Această libertate de exprimare a fost un act de curaj într-o perioadă în care regimul comunist controla strict viața culturală și socială a țării.

După 1989, clubul a continuat să fie un centru important al vieții culturale din București. În anii '90, clubul a fost gazda unor evenimente remarcabile, inclusiv a Festivalului „TimRock” de la Timișoara, care a preluat ștafeta Festivalului „Club A” din 1981. Aceste festivaluri au fost esențiale în promovarea muzicii rock și în dezvoltarea scenei muzicale din România.

În prezent, Club A rămâne un loc emblematic al Bucureștiului, păstrându-și statutul de cel mai vechi club studențesc din România. Deși clădirea în care a funcționat a fost supusă unor lucrări de reabilitare, spiritul clubului continuă să fie viu în amintirile celor care l-au frecventat și în cultura urbană a capitalei.

Club A nu este doar un club, ci o instituție culturală care a marcat profund viața intelectuală și artistică a României. A fost un loc unde tinerii au învățat, au creat și au visat la o lume mai liberă. Astăzi,clubul rămâne un simbol al rezistenței culturale și al dorinței de libertate într-o perioadă în care acest lucru părea imposibil.