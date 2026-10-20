Centralul român Istvan Kovacs va conduce meciul dintre Real Madrid și RB Leipzig, programat în faza principală din UEFA Champions League. Delegarea făcută de forul european a fost primită cu entuziasm de antrenorul madrilenilor, Jose Mourinho, care a avut doar cuvinte de laudă la adresa arbitrului din România.

În cadrul conferinței de presă premergătoare partidei, tehnicianul lusitan a evidențiat calitatea și fermitatea pe care Istvan Kovacs le arată la fiecare meci internațional. Mourinho consideră că experiența românului va garanta un arbitraj impecabil pe Santiago Bernabeu.

„Mâine vom avea un arbitru care nu glumeşte şi care se remarcă prin calităţi şi o personalitate excepţionale. Având în vedere cât de bun este şi ce personalitate are, cred că VAR-ul nu va juca un rol important în meciul de mâine, cu el la conducere. Sunt foarte bucuros să avem un arbitru precum Kovács pentru un meci atât de important precum cel de mâine”, a declared Jose Mourinho, într-o conferinţă de presă.

Meciul dintre Real Madrid și RB Leipzig este programat miercuri, 21 octombrie, de la ora 22:00, și face parte din runda a treia a fazei principale UEFA Champions League.

Istvan Kovacs nu va fi singur la această confruntare din capitala Spaniei. El va fi ajutat la cele două linii de asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, în timp ce al patrulea oficial desemnat este Szabolcs Kovacs.

Pentru arbitrajul video, UEFA a apelat la o brigadă internațională. În camera VAR se vor afla polonezul Tomasz Kwiatkowski și belgianul Bram Van Driessche.

Până la această delegare din partea UEFA, Istvan Kovacs a mai arbitrat în preliminariile competiției meciurile Bodo/Glimt - Union Saint-Gilloise, scor 3-2, și Sabah - Hapoel Beer Sheva, scor 5-2.