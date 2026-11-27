FC Botoșani are un nou antrenor. Ibericul Felipe Ortiz a semnat până în 2028, la o zi după ce a bătut-o pe FC Copenhaga în Conference League
- Cristi Buș
- 27 noiembrie 2026, 22:14
FC Botoșani l-a instalat pe spaniolul Felipe Ortiz (49 de ani) în funcția de antrenor principal, în baza unui contract valabil până în vara anului 2028, a anunțat clubul moldovean. Ibericul îi ia locul lui Marius Croitoru, care și-a reziliat înțelegerea marți, și ajunge în Superligă la mai puțin de 24 de ore după o victorie istorică obținută în cupele europene.
Victorie istorică împotriva lui FC Copenhaga, chiar înainte de a semna cu FC Botoșani
Mutarea vine imediat după cel mai important rezultat din istoria fotbalului andorran la nivel de club. Joi seară, Felipe Ortiz a condus-o pe Inter Club d'Escaldes spre un succes cu 2-0 în fața danezilor de la FC Copenhaga, în faza principală din Conference League — prima victorie obținută vreodată de o echipă din Andorra în această etapă a unei competiții europene.
Fost portar crescut la juniorii și la echipele a doua și a treia ale lui FC Barcelona, cu apariții în cariera de jucător la Extremadura, Gimnàstic de Tarragona sau Salamanca, tehnicianul spaniol o pregătea pe Inter Club d'Escaldes din 2024. Anterior, Ortiz a activat ca antrenor secund la Barcelona B.
Situația din clasament și debutul de foc al lui Felipe Ortiz pe banca Botoșaniului
Spaniolul preia echipa după despărțirea de Marius Croitoru, produsă marți, într-un moment în care FC Botoșani ocupă locul 12 în clasamentul Superligii, cu 16 puncte acumulate în 16 etape (3 victorii, 7 remize și 6 înfrângeri, golaveraj 22-23).
Noul antrenor va avea parte de un debut dificil pe banca moldovenilor: duminică, 29 noiembrie, de la ora 20:00, FC Botoșani joacă în deplasare împotriva formației FC Rapid București, pe Stadionul Rapid-Giulești, într-un meci din etapa a 17-a a Superligii.