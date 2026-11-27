FC Botoșani l-a instalat pe spaniolul Felipe Ortiz (49 de ani) în funcția de antrenor principal, în baza unui contract valabil până în vara anului 2028, a anunțat clubul moldovean. Ibericul îi ia locul lui Marius Croitoru, care și-a reziliat înțelegerea marți, și ajunge în Superligă la mai puțin de 24 de ore după o victorie istorică obținută în cupele europene.

Mutarea vine imediat după cel mai important rezultat din istoria fotbalului andorran la nivel de club. Joi seară, Felipe Ortiz a condus-o pe Inter Club d'Escaldes spre un succes cu 2-0 în fața danezilor de la FC Copenhaga, în faza principală din Conference League — prima victorie obținută vreodată de o echipă din Andorra în această etapă a unei competiții europene.

Fost portar crescut la juniorii și la echipele a doua și a treia ale lui FC Barcelona, cu apariții în cariera de jucător la Extremadura, Gimnàstic de Tarragona sau Salamanca, tehnicianul spaniol o pregătea pe Inter Club d'Escaldes din 2024. Anterior, Ortiz a activat ca antrenor secund la Barcelona B.

Spaniolul preia echipa după despărțirea de Marius Croitoru, produsă marți, într-un moment în care FC Botoșani ocupă locul 12 în clasamentul Superligii, cu 16 puncte acumulate în 16 etape (3 victorii, 7 remize și 6 înfrângeri, golaveraj 22-23).

Noul antrenor va avea parte de un debut dificil pe banca moldovenilor: duminică, 29 noiembrie, de la ora 20:00, FC Botoșani joacă în deplasare împotriva formației FC Rapid București, pe Stadionul Rapid-Giulești, într-un meci din etapa a 17-a a Superligii.