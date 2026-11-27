Formația Inter D’Escaldes din Andorra a produs surpriza serii în Conference League, după ce a învins-o joi, pe teren propriu, pe FC Copenhaga, cu scorul de 2-0, în etapa a patra a competiției. Echipa daneză a avut parte de un meci dificil, pe care l-a încheiat cu doi jucători eliminați.

Gazdele au deschis scorul în minutul 19, prin David Lopez, care a adus echipa din Andorra în avantaj pe Estadi de la FAF. FC Copenhaga a încercat să revină în repriza secundă, însă partida s-a complicat serios pentru formația antrenată de Bo Svensson.

În minutul 54, Thomas Delaney a fost eliminat, iar trei minute mai târziu danezii au rămas în nouă oameni, după ce și Markgraf a văzut cartonașul roșu. În aceeași fază, Inter D’Escaldes a beneficiat de o lovitură de la 11 metri, transformată de Faysal Chouaib în minutul 59.

Cu doi jucători în minus și conduși cu 2-0, danezii nu au mai reușit să schimbe soarta întâlnirii. Astfel, Inter D’Escaldes a obținut prima victorie din actuala fază a competiției, într-un rezultat surprinzător în fața unei echipe cu experiență europeană.

În urma acestui rezultat, FC Copenhaga rămâne cu șapte puncte și ocupă locul 12 în clasament, în timp ce Inter D’Escaldes a urcat pe poziția a 28-a. Rezultatul este important și pentru Universitatea Craiova, care se află pe locul 15, cu un punctaj inferior formației daneze.

De altfel, FC Copenhaga urmează să întâlnească Universitatea Craiova la jumătatea lunii decembrie, într-un duel care se anunță important pentru parcursul european al oltenilor.