Manchester United trece printr-un moment critic în campionatul Angliei și a încasat o nouă înfrângere grea pe teren propriu. În etapa a 12-a din Premier League, formația antrenată de Mauricio Pochettino a cedat cu 0-4 în fața celor de la Brentford, chiar pe Old Trafford.

Brentford a intrat pe gazon cu mult curaj și a reușit să deblocheze tabela în minutul 19, prin Callum Wilson. Vârful a primit o pasă de la Dango Ouattara și a înscris cu un șut plasat, fără ca portarul Senne Lammens să poată interveni.

Același Callum Wilson a punctat din nou în minutul 32, tot în urma unei pase decisive oferite de Dango Ouattara. Atacantul a pătruns periculos în careu și a dus scorul la 2-0 pentru oaspeți. Gazdele au încercat să reacționeze, dar compartimentul ofensiv nu a reușit să desfacă defensiva adversă. Chiar dacă Manchester United a controlat posesia și a trimis 25 de șuturi spre poartă, opt dintre ele fiind cadrate, elevii lui Mauricio Pochettino nu au găsit drumul spre gol.

În actul secund, oaspeții au speculat din plin carențele defensive ale gazdelor. Kristoffer Ajer a majorat diferența la 3-0 în minutul 82, la capătul unei faze plecate dintr-un corner. Scorul final a fost închis de Kevin Schade în primul minut de prelungiri, după o pasă venită de la Michael Kayode.

Rezultatul de pe Old Trafford adâncește criza lui Mauricio Pochettino, tehnicianul nefiind încă victorios de la instalarea pe banca tehnică a grupării din Manchester. Antrenorul argentinian a început mandatul cu o remiză, 2-2 cu Sporting Lisabona în Liga Campionilor, venită după eșecul sever, 0-4, cu Liverpool în campionat. Nici prima apariție acasă, în fața propriilor fani, nu i-a adus bucuria mult așteptată.

Tribunele au reacționat dur la adresa prestației echipei, suporterii huiduind atât la pauză, cât și la finalul jocului. Mai mult, o parte dintre spectatori au ales să plece mai devreme de la stadion după ce Brentford a marcat pentru 4-0.

Insuccesul cântărește greu în ierarhia din Premier League. Manchester United rămâne blocată la opt puncte după 12 runde și se află pe locul 19, penultima poziție a clasamentului, având o singură victorie în acest sezon.

Statisticile arată o situație alarmantă pentru „diavolii roșii”: o victorie, cinci rezultate de egalitate și șase înfrângeri, cu 27 de goluri încasate și doar 14 marcate. Totodată, echipa de pe Old Trafford nu a mai cunoscut gustul victoriei în campionat din luna august, iar distanța față de țintele fixate la startul stagiunii devine tot mai greu de recuperat.

De cealaltă parte, Brentford traversează o formă excelentă, bifând al doilea succes consecutiv la scor de 4-0, după cel din runda anterioară contra lui Everton. Grație acestui parcurs, oaspeții se mențin pe loc de cupe europene, ocupând poziția a cincea, cu 20 de puncte.