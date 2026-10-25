Echipa engleză Bournemouth a reușit o victorie spectaculoasă duminică, impunându-se în deplasare cu scorul de 3-0 în fața celor de la Manchester United, într-o partidă contând pentru etapa a opta din Premier League.

Elevii lui Michael Carrick continuă pasa proastă şi, după înfrângerea de la Como, au pierdut la scor de neprezentare cu Bournemouth. Oaspeţii de pe Old Trafford, în schimb, confirmă victoria din cupele europene, cu AC Milan.

Meciul a fost controlat în mare măsură de formația vizitatoare, care a speculat excelent erorile din defensiva gazdelor.

La Manchester, Rayan (min. 38) şi Tavernier (min. 43) au marcat cele două goluri care au stabilit scorul pauzei. Echipa lui Marco Rose nu s-a oprit aici şi a mai înscris odată, în minutul 71, prin Evanilson, iar Manchester United – Bournemouth s-a încheiat 0-3.

După acest rezultat negativ, dinamica din clasament s-a modificat în defavoarea gazdelor, care alunecă periculos spre zona inferioară.

În clasament, Bournemouth a trecut peste Manchester United, aflându-se pe locul 13, cu 9 puncte, în timp ce echipa lui Carrick e a 16-a, cu 7 puncte. La mijlocul săptămânii, cei de la United au fost zdrobiți în grupa Ligii Campionilor, de italienii de la Como, scor 1-4 în deplasare.

Etapa a opta a programat și alte meciuri interesante duminică, fanii fotbalului englez putând urmări partide disputate pe mai multe stadione din Regat.

Alte rezultate înregistrate duminică, în etapa a 8-a din Premier League:

Crystal Palace – Newcastle 0-2 (Osula 47, H. Barnes 58)

Hull City – Brentford 1-1 (McBurnie 24 penalti / Ouattara 63)

FC Liverpool – Brighton 2-0 (Gross 17 autogol, Isak 21).

În Italia, Frosinone, pentru care Daniel Bîrligea nu a jucat, a încheiat la egalitate duminică, în deplasare, scor 4-4, cu gruparea Atalanta Bergamo, în etapa a 8-a din Serie A.

Oaspeţii au înscris primii la Florenţa, prin Romano Schmid, chiar în primul minut al partidei, apoi a venit golul egalizator al gazdelor, marcat de Nikola Krstovic, în minutul 14. Trei minute mai târziu Schmid reuşea dubla şi aducea din nou în avantaj pe Frosinone. Ederson a egalat din penalti, în minutul 33, şi, până la pauză, elevii lui Maurizio Sarri treceau în avantaj, odată cu golul lui Krstovic, din minutul 45. Giacomo Calo a egalat pentru oaspeţi, după reluare, în minutul 48, însă Elmas l-a învins pe portarul Palmisani în minutul 50 şi Atalanta avea un gol avantaj. Aleksa Terzic a marcat ultimul gol al meciului, în minutul 82, pentru Atalanta – Frosinone 4-4.