Partida disputată duminică seara pe teren propriu a adus un succes important pentru formaţia din Constanţa, care a reuşit să se impună în faţa celor de la Oţelul Galaţi cu scorul de 4-3, după ce la pauză avea un avantaj considerabil de trei goluri. Meciul a contat pentru runda a treisprezecea a primei ligi de fotbal şi s-a desfăşurat pe Stadionul Central din cadrul Academiei Hagi de la Ovidiu.

Echipa gazdă a controlat prima repriză a confruntării, deschizând tabela şi distanţându-se pe tabelă graţie unei evoluţii foarte bune. Jucătorul beninez Matteo Ahlinvi a reuşit o dublă în minutele 8 şi 28, în timp ce Răzvan Marincean a dus scorul la 4-0 pentru constănţeni în minutul 40, stabilind astfel rezultatul primului mitan.

Repriza a doua a adus o cu totul altă dinamică pe teren, gălăţenii reuşind să reducă din diferenţă şi să pună în pericol victoria gazdelor. Dominick Zator a marcat în minutul 55, aceasta fiind prima sa reuşită în Superligă, venită în urma unei lovituri de colţ.

Deşi Alexandru Goncear a refăcut diferenţa pentru formaţia din Constanţa în minutul 71, Oţelul nu a cedat şi a înscris de două ori prin Denis Bordun, în minutele 74 şi 78, ambele reuşite venind în urma unor execuţii spectaculoase care au reaprins suspansul în finalul partidei.

În ultimele minute, oaspeţii au forţat egalarea, lăsând spații în defensivă. Cea mai mare ocazie a aparţinut tot gazdelor, şutul expediat de Răzvan Tănasă în minutul 85 ştergând vinclul porţii apărate de gălăţeni.

În urma acestui rezultat, trupa de la malul mării îşi menţine parcursul excelent şi rămâne neînvinsă pe teren propriu în actualul sezon, având în cont cinci victorii şi un singur rezultat de egalitate. De asemenea, statisticile confruntărilor directe de la revenirea gălăţenilor pe prima scenă fotbalistică în anul 2023 arată un echilibru general: în cele nouă meciuri directe disputate în competiţia internă, Farul şi-a adjudecat trei victorii, Oţelul s-a impus de două ori, iar alte patru partide s-au încheiat la egalitate.

Confruntarea dintre FC Farul Constanţa şi ASC Oţelul Galaţi s-a încheiat cu scorul de 4-3, la pauză 3-0, gazdele obţinând toate cele trei puncte puse în joc.

Au marcat: Matteo Ahlinvi (8, 28), Răzvan Marincean (40), Alexandru Goncear (71), respectiv Dominick Zator (55), Denis Bordun (74, 78).

Brigada de arbitri a fost alcătuită din Viorel Flueran din Craiova la centru, ajutat la cele două linii de asistenţii Imre Laszlo Bucsi din Sfântu Gheorghe şi Cristi Daniel Ilinca din Craiova. Al patrulea oficial a fost Ana Maria Alexandra Terteleac din Berceni/Ilfov.

Sistemul de arbitraj video a fost deservit de Cătălin Sorin Popa din Piteşti în calitate de arbitru video şi Iulian Călin din Ştefăneşti/Argeş ca asistent video. Observatorii delegati pentru acest joc au fost Cristian Nica din Ploieşti din partea Comisiei Centrale a Arbitrilor şi Ion Căţoi din Bucureşti, reprezentând Liga Profesionistă de Fotbal.