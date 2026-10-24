Arena Națională găzduiește în această seară una dintre cele mai așteptate confruntări ale sezonului în fotbalul românesc. FCSB primește vizita rivalilor de la Rapid București într-o partidă care contează pentru etapa a 13-a din Superligă. Meciul este programat să înceapă la ora 21:00 și va putea fi urmărit în direct pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Gazdele intră în această partidă cu un moral excelent după sosirea pe banca tehnică a lui Laurențiu Reghecampf. Cu noul tehnician la cârmă, roș-albaștrii au obținut două victorii consecutive în campionat, 1-0 în duelul cu Oțelul Galați și 2-1 împotriva formației FC Voluntari. Aceste rezultate pozitive au urcat echipa până pe poziția a 6-a a clasamentului, acumulând 18 puncte.

De cealaltă parte, Rapid București traversează o perioadă extraordinară sub comanda lui Daniel Pancu. Giuleștenii nu au mai cunoscut gustul înfrângerii din data de 15 august, când cedau cu 0-1 în fața celor de la Dinamo. De la acel moment, alb-vișinii au înregistrat șase victorii și un rezultat de egalitate, performanță ce îi clasează pe locul al 2-lea în Superligă, cu un zestre de 27 de puncte.

FCSB: Târnovanu – V. Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu – Muhar, Radunovic – Miculescu, Cisotti, Korenica – Garita Rezerve: M.Popa, Gnahore, Arad, M.Popescu, J. Paulo, Politic, Batubinsika, Boutoutaou, Stancu, A. Stoian, Labonne Absenți: Ngezana, Drăguș, Toma (accidentați) Antrenor: Laurențiu Reghecampf

Rapid (4-2-3-1): B. Ungureanu - Onea, Pașcanu, Kramer, Ouedraogo - Grameni, Doumbia - Dobre, Moruțan, Kamara - Stojilkovic Rezerve: Aioani, E. Annan, Manea, Bubanja, Ciobotariu, Senciuc, Șucu, R. Pop, Petrila, Jambor, Sinyan, Kodor Absenți: Graovac, Vulturar, Gojkovic, Talisson (accidentați) Antrenor: Daniel Pancu

Partida de pe Arena Națională va fi condusă la centru de Horațiu Feșnic, ajutat de asistenții Valentin Avram și Alexandru Cerei. În camera VAR se vor afla Sorin Costreie și asistentul VAR Valentin Porumbel.

Tehnicianul gazdelor, Laurențiu Reghecampf, consideră că tensiunea și emoțiile sunt la cote maxime într-un astfel de meci, însă își dorește ca elevii săi să fie pregătiți din toate punctele de vedere.

„Un meci de tradiție, un meci după care și membrii familiei se iau la ceartă. Sunt sentimente, emoții, pentru mine e un meci important, întotdeauna încerc să-l pregătesc bine. M-aș bucura ca jucătorii noștri să fie pregătiți fizic și mental mâine, e o plăcere să joci un asemenea meci. Pentru mine nu e o presiune, rezultatul e deschis. Ambele echipe pot câștiga, poate fi și egal. Spectatorii vor avea parte de un meci frumos. E un meci important, întâlnim echipa de pe locul 2 din campionat, vine după un parcurs pozitiv, a câștigat multe meciuri. Are un antrenor forte bun, tânăr, care se aseamănă cu ce înseamnă Rapidul, o echipă agresivă, care joacă bine.”, a spus Laurențiu Reghecampf, antrenorul celor de la FCSB.

De partea cealaltă, Daniel Pancu contestă statutul de favorită atribuit echipei sale și anticipează un meci extrem de dificil în fața unui adversar cu calitate individuală ridicată.

„Când mă uit la FCSB văd jucători puternici, văd jucători rapizi, văd jucători cu experiență internațională foarte mare, pe care oi nu o avem aici, văd o stare de spirit recâștigată. Nu mi-aș fi dorit să nu câștige la Voluntari, au câștigat târziu, dar nu mai contează. Atmosfera e schimbată, antrenorul e nou, deci mă aștept la o replică foarte puternică din partea lor. Și lor le-au plecat jucători de mare valoare, și nouă ne-au plecat. Ambele echipe suferă la relațiile jocului, aici poate aș zice că suntem mai avansați doar pentru că au schimbat antrenorul. Nu știu, habar nu am. Am auzit foarte multă lume că Rapid este favorită. Este o știre wow! Este wow ca Rapid să joace în deplasare și să fie considerată favorită. E o prostie, din punctul meu de vedere”, a afirmat și Daniel Pancu, tehnicianul Rapidului.