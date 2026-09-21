Laurențiu Reghecampf (51 de ani) este noul antrenor principal al FCSB, marcând astfel al treilea său mandat pe banca echipei roș-albastre. Tehnicianul s-a despărțit de formația tunisiană Esperance Tunis, unde încasa un salariu lunar de 50.000 de euro. El a acceptat o remunerație fixă mai mică din partea lui Gigi Becali, dar cu bonusuri de performanță uriașe.

Deși salariul de bază este inferior celui din Tunisia, veniturile lui Reghecampf la FCSB pot atinge 1.000.000 de euro pe an. Această sumă este condiționată de îndeplinirea obiectivului major impus de patron: calificarea echipei în faza principală a UEFA Champions League.

Înainte de înregistrarea contractului, Gigi Becali va reține suma de 150.000 de euro din veniturile antrenorului, bani care vor fi direcționați către Mihai Rotaru pentru stingerea unei datorii mai vechi a tehnicianului.

În privința rezilierii contractului, patronul FCSB este dispus să accepte o clauză de reziliere de 1.000.000 de euro, cu o singură condiție majoră: „Dacă vrea un milion, pun și eu un milion dacă pleacă. Să pună în oglindă!”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

În trecut, plecarea lui Reghecampf la Al-Hilal i-a adus patronului FCSB exact această sumă.

Reghecampf preia o echipă aflată într-o situație dificilă în clasament. După primele 10 etape, FCSB ocupă abia poziția a 10-a, cu 12 puncte, la 11 puncte distanță de liderul Dinamo.

Statisticile actuale indică doar 31% șanse pentru calificarea în play-off, însă antrenorul a oferit garanții ferme conducerii. Potrivit lui Gigi Becali, tehnicianul a promis că în 10 etape va duce echipa pe primul loc și va câștiga titlul de campioană „la pas”.

După analiza lotului actual, Reghecampf i-a transmis lui Gigi Becali că echipa este completă și nu are nevoie de întăriri în perioada de mercato din iarnă. Patronul s-a opus însă acestei decizii și a anunțat că va forța două mutări pe piața transferurilor pentru a asigura prezența în cupele europene: un mijlocaș și un atacant de valoare.

Lotul actual pe care îl va pregăti Reghecampf include nume importante pe axa centrală și în ofensivă:

Portari: Ștefan Târnovanu, Matei Popa, Mihai Udrea.

Fundași: Siyabonga Ngezana, Joyskim Dawa, Andre Duarte, Mihai Popescu, Risto Radunovic, Vali Crețu.

Mijlocași: Karlo Muhar, Ofri Arad, Juri Cisotti, Eddy Gnahore.

Atacanți: Dennis Politic, David Miculescu, Denis Drăguș, Arnold Garita.

Acesta este al treilea mandat al lui Laurențiu Reghecampf la FCSB. În perioadele 2012-2014 și 2015-2017, antrenorul a adus în vitrina clubului două titluri de campion al României, o Cupă a Ligii și o Supercupă, reușind victorii memorabile în competițiile europene împotriva unor adversari precum Ajax Amsterdam și Chelsea Londra.