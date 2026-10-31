Organizatorii de la France Football au deschis o anchetă și a sesizat poliția după ce 12 conturi de pe platforma Polymarket au pariat corect ordinea primilor cinci jucători din clasamentul Balonului de Aur. Pariurile au generat câștiguri de aproape 200.000 de dolari, iar organizatorii încearcă să afle dacă informații confidențiale despre rezultat au fost divulgate înaintea ceremoniei.

O serie de pariuri plasate pe platforma americană Polymarket, care funcționează pe baza criptomonedelor, a atras atenția organizatorilor Balonului de Aur. Cele 12 conturi implicate au anticipat exact clasamentul primilor cinci jucători, iar câștigurile obținute se apropie de 200.000 de dolari. Înaintea ceremoniei de luni, suma totală pariată pe rezultatul premiului depășise 264.000 de dolari.

Harry Kane a câștigat trofeul, fiind urmat în clasament de Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Rodri și Lionel Messi. Aceasta a fost și ordinea indicată de conturile identificate de publicația franceză Upside, potrivit unei investigații citate de The Guardian.

Precizia predicțiilor a ridicat suspiciuni privind o posibilă scurgere de informații înainte de anunțul oficial. France Football, publicația care organizează premiile din 1956 și este deținută de Groupe Amaury, a fost informată despre tranzacții și a confirmat că a început o anchetă. Poliția franceză urmează să fie, de asemenea, notificată.

Raphaël Pautard, cofondatorul Upside, a declarat că echipa sa a identificat 12 conturi Polymarket create într-un interval scurt, între 1 și 20 octombrie. Activitatea acestora prezenta asemănări care au ridicat suspiciunea că ar putea fi controlate de aceeași persoană sau de același grup.

Șapte dintre conturi nu participaseră anterior la alte piețe de pariuri, iar șase au plasat primele pariuri la numai 15 minute după ce au fost create.

Investigația a urmărit și traseul banilor. Potrivit lui Pautard, echipa a reușit să identifice o tranzacție până la o platformă franceză. După ce a primit datele relevante din blockchain și adresele portofelelor digitale, platforma ar fi confirmat identificarea persoanei din spatele unuia dintre conturile implicate în finanțarea pariurilor. Identitatea acesteia nu a fost făcută publică.

În loc să mizeze pe mai multe rezultate posibile, conturile au concentrat banii pe un singur scenariu: Kane pe primul loc, Mbappé pe al doilea, Yamal pe al treilea, Rodri pe al patrulea și Messi pe al cincilea.

Unul dintre conturi a cumpărat contracte care indicau victoria lui Kane la un preț de 37 de cenți, apoi le-a vândut când valoarea a ajuns la 67 de cenți. Ulterior, fondurile au fost direcționate către pariuri privind pozițiile exacte din clasament, inclusiv locul al treilea ocupat de Lamine Yamal.

France Football a transmis anterior că numai câteva persoane cunoșteau identitatea câștigătorului înaintea ceremoniei. Fostul redactor-șef al publicației, Pascal Ferré, explica săptămâna trecută importanța limitării accesului la această informație: „Un secret bine păstrat este acela care este împărtășit cu cât mai puține persoane posibil”.

Concluziile investigației Upside au fost transmise organizatorilor, care au confirmat deschiderea unei anchete. Deocamdată, nu a fost stabilit public dacă pariurile au fost plasate pe baza unor informații obținute în avans sau dacă rezultatul a fost anticipat prin alte mijloace.