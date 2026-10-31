Harry Kane a câștigat Balonul de Aur 2026 cu un avans de numai 28 de puncte în fața lui Kylian Mbappé, potrivit rezultatelor oficiale ale votului, publicate vineri, 30 octombrie, de revista New York Times. Atacantul englez al formației Bayern München a acumulat 1.055 de puncte, în timp ce starul lui Real Madrid a încheiat pe locul al doilea, cu 1.027 de puncte.

Clasamentul confirmă una dintre cele mai strânse competiții pentru trofeul individual din istoria fotbalului. Podiumul a fost completat de Lamine Yamal, jucătorul Barcelonei, care a obținut 881 de puncte. Rezultatele au arătat cât de mică a fost diferența dintre primii doi clasați, după o cursă în care ambii au depășit pragul de 1.000 de puncte.

Unul dintre detaliile importante ale scrutinului este numărul voturilor în care fiecare jucător a ocupat prima poziție. Harry Kane a fost desemnat cel mai bun fotbalist al anului de 40 dintre cei 100 de jurnaliști care au participat la vot.

Kylian Mbappé a primit 23 de voturi pentru primul loc, în timp ce Lamine Yamal a fost considerat câștigător de 13 dintre participanții la scrutin.

Diferența finală de 28 de puncte arată cât de echilibrată a fost competiția. Potrivit informațiilor publicate de publicația sportivă The Athletic, rezultatul îl plasează pe Kane în fața atacantului francez într-o ediție în care voturile au avut o importanță decisivă.

France Football a publicat și punctajele celorlalți jucători din Top 10. Pe lângă Kane, Mbappé și Yamal, clasamentul îi include pe fotbaliști care au avut evoluții importante în competițiile interne și internaționale.

Iată primele zece poziții:

Harry Kane (Bayern München) – 1.055 de puncte Kylian Mbappé (Real Madrid) – 1.027 de puncte Lamine Yamal (Barcelona) – 881 de puncte Rodri – 726 de puncte Lionel Messi (Inter Miami) – 612 puncte Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) – 541 de puncte Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) – 418 puncte Erling Haaland (Manchester City) – 378 de puncte Michael Olise (Bayern München) – 296 de puncte Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain) – 201 puncte

Cele 28 de puncte care i-au separat pe Harry Kane și Kylian Mbappé reprezintă una dintre cele mai mici diferențe înregistrate vreodată în lupta pentru Balonul de Aur.

Pentru comparație, în 2019, Lionel Messi l-a depășit pe Virgil van Dijk cu numai șapte puncte. În 2024, Rodri a câștigat în fața lui Vinícius Júnior cu un avans de 41 de puncte.

Există și rezultate istorice și mai strânse. În 1966, Bobby Charlton l-a devansat pe Eusébio cu un singur punct, iar în 1996, Matthias Sammer a câștigat în fața brazilianului Ronaldo Nazário tot la o diferență de un punct.

Prin comparație, ediția din 2025 a avut un rezultat mult mai clar. Ousmane Dembélé a câștigat atunci Balonul de Aur cu 321 de puncte în fața lui Lamine Yamal.

Trofeul este acordat în urma votului a 100 de jurnaliști din țările aflate în primele 100 de poziții ale clasamentului FIFA. Fiecare participant selectează zece fotbaliști dintre cei 30 de nominalizați și îi ordonează în funcție de performanțele din perioada evaluată.

Punctajul este acordat descrescător: 15 puncte pentru primul loc, 12 pentru al doilea, 10 pentru al treilea, apoi 8, 7, 5, 4, 3, 2 și un punct pentru ultima poziție.

Ceremonia Balonului de Aur 2026 a avut loc pe 26 octombrie, la Londra. Publicarea ulterioară a voturilor a oferit imaginea completă a unei competiții în care Harry Kane a reușit să se impună în fața lui Kylian Mbappé la o diferență de numai 28 de puncte.