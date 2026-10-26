Lamine Yamal a urcat pentru al treilea an consecutiv pe scena galei Balonului de Aur pentru a primi distincția rezervată jucătorilor tineri. Ceremonia s-a desfășurat la London Palladium Theatre, în capitala Marii Britanii, unde fotbalistul Barcelonei a fost desemnat câștigătorul categoriei „Cel mai tânăr jucător al anului”.

Spaniolul obținuse primul său Trofeu Kopa în 2024, la vârsta de 17 ani, și repetase performanța în 2025. Succesul din 2026 îl transformă în primul jucător din istoria competiției care primește premiul de trei ori.

Deși a primit pentru a treia oară distincția, Yamal a ales să vorbească despre performanțele colegului său de la Barcelona, Pau Cubarsí. În timpul discursului de acceptare, atacantul spaniol a declarat că fundașul catalan ar fi meritat să fie recompensat, având în vedere evoluțiile sale din ultima perioadă.

Fotbalistul a continuat prin a le mulțumi celor care au contribuit la performanțele sale, amintind atât de Barcelona, cât și de echipa națională a Spaniei.

„Este al treilea an în care urc pe această scenă pentru acest premiu. Vreau să mulțumesc clubului meu și echipei naționale”, a adăugat spaniolul.

Pau Cubarsí are tot 19 ani și este unul dintre jucătorii importanți ai defensivei Barcelonei. Fundașul face parte din formula de bază a echipei pregătite de Hansi Flick.

Trofeul Kopa din 2026 vine după un sezon în care Lamine Yamal a contribuit la câștigarea campionatului Spaniei de către Barcelona.

În La Liga, internaționalul spaniol a înscris 16 goluri și a oferit 11 pase decisive. Evoluțiile sale i-au adus și titlul de cel mai bun jucător al campionatului.

Statisticile publicate pe site-ul oficial al Balonului de Aur indică 25 de goluri și 20 de pase decisive în 57 de meciuri disputate pentru club și echipa națională, în toate competițiile.

Yamal a făcut parte și din reprezentativa Spaniei care a câștigat Cupa Mondială din 2026. Cu doi ani înainte, în 2024, devenise campion european la numai 17 ani.

Distincția pentru cel mai bun tânăr fotbalist poartă numele fostului internațional francez Raymond Kopa, recompensat cu Balonul de Aur în 1958. Premiul a fost introdus în 2018, iar printre fotbaliștii care l-au câștigat de-a lungul timpului se numără Kylian Mbappé, Matthijs de Ligt, Pedri, Gavi și Jude Bellingham.

Până la ediția din acest an, niciun jucător nu reușise să obțină Trofeul Kopa de trei ori. Lamine Yamal stabilise deja o premieră după cele două victorii consecutive din 2024 și 2025, iar acum și-a îmbunătățit propriul record.

Spaniolul se află și printre candidații la Balonul de Aur masculin din 2026, alături de Harry Kane și Kylian Mbappé.

Câștigătorul principalului trofeu individual al serii urmează să fie anunțat în cadrul ceremoniei organizate la Londra.