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Real Madrid a câștigat El Clásico la Barcelona, scor 2-1. Mbappé a marcat golul victoriei în minutul 87

Real Madrid a câștigat El Clásico la Barcelona, scor 2-1. Mbappé a marcat golul victoriei în minutul 87
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Din cuprinsul articolului

Real Madrid a învins duminică seara, în deplasare, formația FC Barcelona, scor 2-1, într-un nou episod al duelului El Clásico, disputat în etapa a zecea din La Liga.

Mbappé, două goluri pentru Real Madrid

Kylian Mbappé a înscris de două ori pentru madrileni, inclusiv golul decisiv din minutul 87, în timp ce catalanii au reușit să egaleze temporar prin Raphinha.

Partida de pe Camp Nou a început cu ocazii ale gazdelor. Gordon a trimis primul șut spre poartă în minutul 7, iar Raphinha a fost aproape de deschiderea scorului în minutul 24, când a expediat mingea puțin pe lângă buturile apărate de Lunin.

Real Madrid a trecut în avantaj în minutul 41. Diomande a centrat în careu, Gerard Martin a încercat să respingă, însă mingea l-a lovit pe Mbappé, aflat în viteză, și a intrat în poartă.

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Yamal a ratat înainte de pauză

Două minute mai târziu, Yamal a avut o oportunitate de a restabili egalitatea, dar nu a cadrat șutul, iar madrilenii au intrat la vestiare cu avantaj minim.

Barcelona a revenit în joc în minutul 61, când Raphinha a înscris golul egalizator. Gazdele au continuat să caute golul victoriei, iar în minutul 65 Gerard Martin a trimis o lovitură de cap din apropiere, însă Lunin a intervenit excelent și și-a salvat echipa.

Mbappe

Mbappe / foto: FB

Barcelona, la prima înfrângere din actuala ediție de campionat. Real Madrid s-a apropiat la trei puncte de lider

Finalul le-a aparținut madrilenilor. În minutul 87, Camavinga, intrat de puțin timp pe teren, a reușit să-i paseze lui Mbappé, iar atacantul francez a finalizat și a adus victoria echipei sale.

Real Madrid s-a impus astfel cu 2-1 în deplasarea de pe terenul marii rivale.

În urma acestui rezultat, Barcelona a suferit prima înfrângere din actuala ediție de campionat, dar rămâne lider în clasament, cu 27 de puncte. Atletico Madrid ocupă locul al doilea, cu 25 de puncte, în timp ce Real Madrid se află pe poziția a treia, cu 24 de puncte. Madrilenii au redus astfel diferența față de lider la trei puncte.

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