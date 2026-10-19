Echipa Real Madrid s-a impus duminică seara, pe teren propriu, în fața formației FC Sevilla, cu scorul de 4-1, într-o partidă disputată în etapa a noua a campionatului Spaniei.

Madrilenii au marcat de două ori în prima repriză și și-au consolidat avantajul după pauză, obținând o victorie clară în fața echipei andaluze.

Gazdele au deschis scorul în minutul 30, prin Arda Güler, iar Kylian Mbappé a majorat diferența șapte minute mai târziu, în minutul 37.

Astfel, Real Madrid a intrat la vestiare cu un avantaj de două goluri, după o primă repriză în care a reușit să valorifice ocaziile avute.

După reluarea jocului, Mbappé a înscris din nou, în minutul 63, transformând o lovitură de la 11 metri și ducând scorul la 3-0. Atacantul francez și-a trecut astfel în cont dubla în partida cu Sevilla.

Formația oaspete a redus din diferență în minutul 80, când Manu Bueno a marcat pentru 3-1. Replica madrilenilor a venit rapid: două minute mai târziu, Yan Diomande a înscris și a stabilit scorul final, 4-1, în favoarea echipei gazdă.

Rezultatul îi aduce lui Real Madrid trei puncte în clasamentul campionatului spaniol. Potrivit datelor prezentate pentru această etapă, formația madrilenă ocupă locul al treilea, cu 21 de puncte, la șase puncte în urma liderului FC Barcelona.

De cealaltă parte, FC Sevilla rămâne pe poziția a șasea, cu 14 puncte acumulate.

Victoria cu Sevilla îi permite echipei Real Madrid să își continue parcursul în campionat și să rămână în cursa pentru primele poziții ale clasamentului.

Pentru madrileni, golurile marcate de Arda Güler, Kylian Mbappé și Yan Diomande au contribuit la stabilirea unei diferențe clare pe tabela de marcaj, într-un meci în care Sevilla nu a reușit să recupereze deficitul din prima repriză.