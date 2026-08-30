Real Madrid a obținut un nou succes în campionatul Spaniei, după ce s-a impus duminică seară, pe Santiago Bernabéu, cu 4-0 în fața celor de la Malaga, într-o partidă contând pentru etapa a doua din La Liga.

Formația pregătită de Jose Mourinho a avut nevoie de mai puțin de o jumătate de oră pentru a rezolva în mare măsură soarta întâlnirii. După un debut fără mari ocazii, madrilenii au crescut presiunea și au reușit să deschidă scorul în minutul 19.

Jude Bellingham a fost cel care a deblocat tabela. Englezul a avut un rol important și la faza celui de-al doilea gol. Șutul său a fost respins de portarul Herrero, însă mingea a ajuns în cele din urmă în plasă, goalkeeperul oaspeților fiind trecut în dreptul unui autogol în minutul 26.

Real Madrid a continuat să atace, iar diferența a devenit de trei goluri după doar patru minute. Kylian Mbappe a finalizat acțiunea ofensivă a gazdelor în minutul 30, ducând scorul la 3-0.

Cu avantajul consistent asigurat, echipa lui Mourinho a redus ritmul în repriza secundă și nu a mai insistat pentru o diferență și mai mare. Malaga a încercat să profite de această situație, însă nu a reușit să pună în pericol serios poarta madrilenilor.

În minutul 84, oaspeții au primit o lovitură de la 11 metri după un henț considerat inițial sancționabil. Arbitrul Juan Martínez Munuera a revenit însă asupra deciziei după consultarea sistemului VAR, iar penalty-ul a fost anulat.

Scorul final a fost stabilit în prelungiri. Introdus pe parcursul partidei, Arda Guler a înscris în minutul 90+1 și a consfințit victoria cu 4-0 a formației de pe Bernabéu.

Real Madrid are astfel un început perfect de sezon sub comanda lui Jose Mourinho, cu trei victorii în tot atâtea partide. „Los Blancos” au acumulat nouă puncte și ocupă primul loc în clasament, în timp ce Malaga rămâne cu un singur punct și se află pe penultima poziție.