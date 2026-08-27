Real Madrid a obținut miercuri seară o victorie convingătoare pe Santiago Bernabéu, unde s-a impus cu 4-1 în fața formației Real Sociedad, într-o partidă restantă din prima etapă a campionatului Spaniei. Kylian Mbappé a fost omul meciului, francezul reușind să înscrie de trei ori.

Partida a început într-un ritm alert, iar ambele formații au avut ocazii în prima parte.

Real Madrid a reușit să deschidă scorul în minutul 40, când Federico Valverde a recuperat mingea și i-a oferit o pasă excelentă lui Mbappé. Atacantul francez a finalizat fără ezitare și a trimis mingea în poarta oaspeților.

Avantajul celor de la Real Madrid a durat însă doar câteva minute. În minutul 44, Luka Sučić a profitat de o situație favorabilă și a restabilit egalitatea. Astfel, cele două echipe au intrat la cabine cu scorul de 1-1.

După pauză, formația pregătită de José Mourinho a revenit mult mai hotărâtă pe teren și a reușit să tranșeze rapid partida. În minutul 60, Kylian Mbappé a înscris din nou, după o combinație cu Jude Bellingham, readucând Real Madrid în avantaj.

Opt minute mai târziu, Jude Bellingham a avut din nou un rol decisiv. Englezul a recuperat mingea și i-a oferit pasa decisivă lui Vinícius Júnior, care a înscris pentru 3-1.

Kylian Mbappé a închis tabela în minutul 80, completându-și hat-trick-ul după o pasă spectaculoasă primită de la Vinícius. Atacantul francez a finalizat elegant și a stabilit scorul final, 4-1.

Real Madrid a mai înscris o dată în prelungiri, însă golul lui Brahim Díaz a fost anulat.

Succesul reprezintă a doua victorie consecutivă a madrilenilor în acest sezon de LaLiga. Partida cu Real Sociedad a fost amânată din prima etapă, astfel că formația lui Mourinho și-a disputat meciul de debut pe teren propriu abia miercuri.