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Real Madrid, victorie categorică cu Real Sociedad. Mbappé a reușit un hat-trick

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Real Madrid, victorie categorică cu Real Sociedad. Mbappé a reușit un hat-trickReal Madrid. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Real Madrid a obținut miercuri seară o victorie convingătoare pe Santiago Bernabéu, unde s-a impus cu 4-1 în fața formației Real Sociedad, într-o partidă restantă din prima etapă a campionatului Spaniei. Kylian Mbappé a fost omul meciului, francezul reușind să înscrie de trei ori.

Real Madrid - Real Sociedad, 1-1 la pauză

Partida a început într-un ritm alert, iar ambele formații au avut ocazii în prima parte.

Real Madrid a reușit să deschidă scorul în minutul 40, când Federico Valverde a recuperat mingea și i-a oferit o pasă excelentă lui Mbappé. Atacantul francez a finalizat fără ezitare și a trimis mingea în poarta oaspeților.

Avantajul celor de la Real Madrid a durat însă doar câteva minute. În minutul 44, Luka Sučić a profitat de o situație favorabilă și a restabilit egalitatea. Astfel, cele două echipe au intrat la cabine cu scorul de 1-1.

Bellingha, două pase decisive pentru Real Madrid

După pauză, formația pregătită de José Mourinho a revenit mult mai hotărâtă pe teren și a reușit să tranșeze rapid partida. În minutul 60, Kylian Mbappé a înscris din nou, după o combinație cu Jude Bellingham, readucând Real Madrid în avantaj.

Mbappe

Mbappe. Sursă foto: Facebook

Opt minute mai târziu, Jude Bellingham a avut din nou un rol decisiv. Englezul a recuperat mingea și i-a oferit pasa decisivă lui Vinícius Júnior, care a înscris pentru 3-1.

Mbappé a reușit un hat-trick

Kylian Mbappé a închis tabela în minutul 80, completându-și hat-trick-ul după o pasă spectaculoasă primită de la Vinícius. Atacantul francez a finalizat elegant și a stabilit scorul final, 4-1.

Real Madrid a mai înscris o dată în prelungiri, însă golul lui Brahim Díaz a fost anulat.

Succesul reprezintă a doua victorie consecutivă a madrilenilor în acest sezon de LaLiga. Partida cu Real Sociedad a fost amânată din prima etapă, astfel că formația lui Mourinho și-a disputat meciul de debut pe teren propriu abia miercuri.

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