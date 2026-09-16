Consultări la Cotroceni. Ce variante de Guvern pun partidele pe masa lui Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan îi primește joi, 17 septembrie, la Palatul Cotroceni pe reprezentanții partidelor și formațiunilor parlamentare, în cadrul consultărilor pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Cu o zi înaintea discuțiilor, PSD, PNL, UDMR și AUR merg pe variante diferite în privința formulei viitorului Guvern și a persoanei care ar urma să conducă Executivul.

Liderii partidelor și grupurilor parlamentare sunt așteptați joi, 17 septembrie, la Palatul Cotroceni pentru o nouă rundă de consultări cu președintele Nicușor Dan privind desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru.

Discuțiile încep la ora 09:00, iar partidele intră la consultări în condițiile în care nu a fost identificată până acum o majoritate care să susțină o formulă de Guvern.

Formațiunile din fosta Coaliție de guvernare nu au ajuns până în prezent la o înțelegere privind majoritatea parlamentară, după ce încă din luna iulie au fost vehiculate la Cotroceni două propuneri de premier: Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan.

Surse social-democrate susțin că PSD își păstrează condițiile prezentate până acum și ar vota doar un Guvern din care face parte, chiar dacă funcția de prim-ministru nu ar reveni partidului. Social-democrații nu dispun însă, în acest moment, de o majoritate care să permită învestirea unui Guvern monocolor PSD.

De cealaltă parte, liberalii au anunțat în ultimele zile că nu vor susține un Guvern care să includă miniștri social-democrați. O poziție similară fusese exprimată și în luna iunie, când PNL a analizat dacă va susține Guvernul Tomac, liberalii opunându-se componenței acelui Cabinet pe motiv că unii dintre miniștri ar fi avut legături cu PSD.

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a spus că partidul merge la consultările de la Cotroceni cu aceeași propunere privind funcția de premier: Siegfried Mureșan. PNL, USR și UDMR au susținut deja această variantă. Liberalii ar accepta și o formulă de rotativă, dacă aceasta ar presupune alternanța între un Guvern PNL-USR-UDMR și unul social-democrat.

„PNL, USR și UDMR au făcut deja o propunere de premier în persoana lui Siegfried Mureșan. Nu avem alte mandate în acest moment. Vom vedea cum vor decurge consultările cu președintele României. Și în urma acestor consultări, în urma desemnării unui potențial candidat de prim-ministru, ne vom întoarce în partidele noastre”, a declarat liderul PNL.

Pe lângă variantele unui Guvern politic și ale unui Executiv tehnocrat, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a adus în discuție și o a treia posibilitate.

Aceasta ar presupune formarea unui Cabinet din persoane cu experiență îndelungată în administrația publică și care au lucrat de-a lungul timpului cu mai multe partide. Propunerea nu a fost însă prezentată încă președintelui sau celorlalți lideri politici.

„Urmează a doua variantă, ce propunea săptămâna trecută domnul Bolojan, guvernul tehnocrat, despre care am vorbit și aici. Dar aia nu știm cu ce se măsoară, de unde vin tehnocrații. Și există și a treia posibilitate, undeva între cele două variante, dar despre asta încă nu am discutat. Asta înseamnă un guvern alcătuit din oameni, funcționari cu vechime de 30 de ani, de 25 de ani, director general, secretar general adjunct, care au lucrat și cu PSD, și cu PNL, și cu PD, care cunosc domeniul, care au autoritate, au experiență, nu trebuie să aduci din zona multinațională sau din zona de business, care cunosc procedurile administrative”, susține președintele UDMR.

Kelemen Hunor a descris această formulă drept un Guvern „instituțional”, în care ar intra funcționari cu experiență în ministere și în aparatul administrativ.

„Nu neapărat de tehnocrați, de experți, de guvern instituțional, sau spuneți cum vreți dumneavoastră, eu la denumire nu m-am gândit, dar oameni din ministere”, a mai explicat liderul UDMR în Parlament.

AUR își păstrează, de asemenea, poziția exprimată anterior. Petrișor Peiu a spus că partidul va merge la consultările cu Nicușor Dan cu propunerea organizării alegerilor anticipate. Dacă discuțiile vor viza însă formarea unui nou Executiv, AUR susține că nu va vota un Guvern din care nu face parte și că funcția de premier ar trebui să revină partidului.

„Noi vom merge cu același mandat ca și până acum de a-i spune din nou domnului președinte ceea ce noi am hotărât în forurile interne ale partidului și ceea ce comunicăm de mult presei. Că suntem într-o situație complicată de blocaj, că nu se poate forma o majoritate stabilă, că probabil cea mai decentă și rezonabilă soluție de ieșire din criză este organizarea de alegeri anticipate. […] Nu participăm la un guvern din care nu facem parte, nu participăm la un guvern sau nu vom vota un guvern din care nu facem parte, nu vom vota un guvern care nu include o parte consistentă din programul nostru de ieșire din criză și credem că cea mai bună garanție a acestui lucru ar fi ca poziția de premier să aparțină partidului AUR”, a declarat Petrișor Peiu, lider AUR.

Delegațiile formațiunilor parlamentare sunt așteptate joi, 17 septembrie, la Palatul Cotroceni, consultările urmând să înceapă la ora 09:00.