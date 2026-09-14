Kelemen Hunor cere compromis între PSD și PNL. „Lucrurile se complică în fiecare zi”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni că Ilie Bolojan ar putea rămâne premier interimar pentru o perioadă îndelungată dacă Parlamentul nu reușește să învestească un nou Guvern. Liderul UDMR susține că ieșirea din actualul blocaj depinde de un compromis între PNL și PSD, cele două partide fără de care, în opinia sa, nu poate fi formată o majoritate.

Kelemen Hunor a spus că situația este condiționată de pozițiile celor două formațiuni și că actualele condiții puse de acestea limitează variantele de negociere.

„PNL și PSD trebuie să ajungă la o oarecare înțelegere, la un oarecare compromis, dacă vrem să depășim acest moment. Fiindcă dacă PSD-ul nu votează un guvern din care PSD-ul nu face parte, asta înseamnă că nu există o majoritate. Dacă PNL-ul nu votează altceva decât nu știu ce guvern de tehnocrați, atunci nu avem majoritate. Deci nu am depășit blocajul de săptămâna trecută, fiindcă în continuare aceste condiționări nu ne lasă spațiu de manevră”, a declarat luni Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a spus că formațiunea sa va susține Guvernul care va reuși să strângă voturile necesare pentru învestire și care va beneficia de sprijinul PNL și PSD.

Întrebat despre posibilitatea organizării alegerilor anticipate, Kelemen Hunor a spus că acest scenariu trebuie luat în calcul dacă un nou Guvern nu reușește să treacă de votul Parlamentului.

El a explicat că, în cazul unei desemnări urmate de un eșec la vot sau dacă un Guvern cade în Parlament, se poate ajunge la îndeplinirea condițiilor necesare pentru declanșarea procedurii privind anticipatele.

În acest context, liderul UDMR a atras atenția că interimatul lui Ilie Bolojan ar putea continua.

„Indiferent pe care parte încercăm să ieșim din această criză, dacă nu reușim să învestim un guvern, domnul Bolojan poate să rămână acolo premier interimar mult și bine”, a spus Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor a susținut că prelungirea blocajului politic face situația tot mai dificilă și a cerut partidelor să renunțe la orgolii pentru a putea învesti un nou Executiv.

„De aceea am spus și repetăm, haideți, lăsați orgoliile într-o parte (…) să învestim un guvern. După care se poate intra în opoziție, nu e nicio problemă, a doua zi ești în opoziție. Dar fără să votăm un guvern ne încurcăm și mai mult”.

Potrivit liderului UDMR, prioritatea ar trebui să fie instalarea unui Guvern care să obțină majoritatea necesară în Parlament, indiferent de formula politică în care acesta va fi construit.