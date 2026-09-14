Președintele UDMR, Kelemen Hunor, i-a răspuns dur, luni, fostului președinte Traian Băsescu, după ce acesta a declarat că UDMR „ar trebui să cam fie scos afară din jocurile din România”. Kelemen l-a acuzat pe fostul șef al statului că a fost „cel mai bun produs al dictaturii comuniste” și i-a transmis să vină să rezolve problema.

„Un fost președinte, cel mai bun produs al dictaturii comuniste, produs politic și al Securității comuniste, a zis să fim ținuți departe de politică. Ok, să vină Petrov și să rezolve problema”, a declarat Kelemen Hunor, luni, la Parlament.

Traian Băsescu a criticat implicarea UDMR în negocierile politice de la București. Fostul președinte a afirmat că formațiunea „ar trebui să cam fie scos afară din jocurile din România”, acuzând partidul că a avut o apropiere prea mare de Budapesta și că încearcă acum să joace un rol important în politica de la București.

Băsescu a ironizat și posibilitatea ca un reprezentant al UDMR să ajungă premier, afirmând că o asemenea variantă ar duce, în opinia sa, la o situație ridicolă.

Traian Băsescu a fost declarat definitiv colaborator al Securității comuniste sub numele conspirativ „Petrov”.

În ceea ce privește negocierile pentru formarea Guvernului, Kelemen Hunor a declarat că partidele nu au depășit blocajul de săptămâna trecută.

„Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte simple: PNL și PSD trebuie să ajungă la o oarecare înțelegere, la un oarecare compromis, dacă vrem să depășim acest moment”, a declarat liderul UDMR la Parlament.

Kelemen Hunor a explicat că, dacă PSD nu votează un Guvern din care nu face parte, acesta nu poate obține majoritatea, în timp ce PNL nu acceptă alte variante decât un Guvern de tehnocrați.

„Dacă PSD-ul nu votează un Guvern din care PSD nu face parte, asta înseamnă că nu există o majoritate. Dacă PNL nu votează altceva decât nu știu ce Guvern de tehnocrați, atunci nu avem majoritate. Deci nu am depășit blocajul de săptămâna trecută, fiindcă în continuare aceste condiționări nu ne lasă spațiu de manevră”, a declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a precizat că formațiunea va vota un Guvern asupra căruia PNL și PSD ajung la o concluzie comună și care va avea susținerea celor două partide pentru învestire.

Întrebat despre scenariul alegerilor anticipate, Kelemen Hunor a declarat că această variantă „trebuie luată în calcul, dacă pică un guvern”.

Liderul UDMR a explicat că un Guvern tehnocrat ar avea, la rândul său, nevoie de sprijin politic și că, în cazul în care un astfel de Guvern ar fi respins, procedura ar putea duce spre alegeri anticipate.

„Dacă ar pica un guvern, sigur că ne-am îndrepta spre alegeri anticipate. Deci, trebuie luată în calcul foarte, foarte serios și această variantă a alegerilor anticipate”, a declarat Kelemen Hunor.

El a amintit că a discutat anterior această variantă cu premierul interimar Ilie Bolojan și a arătat că problema rămâne lipsa unui acord politic între PSD și PNL.