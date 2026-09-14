Fostul președinte Traian Băsescu lansează un atac extrem de dur la adresa actualului șef al statului, Nicușor Dan, pe care îl acuză de iresponsabilitate majoră în gestionarea crizei politice.

La patru luni de la demiterea premierului Ilie Bolojan, România se află într-un blocaj total, iar refuzul președintelui de a desemna rapid un nou prim-ministru împinge instituțiile statului spre colaps administrativ.

Într-o intervenție la România TV, Traian Băsescu a criticat acid modul în care actuala administrație prezidențială tratează criza guvernamentală, făcând referire directă la discuțiile politice purtate de Nicușor Dan la nunta liberalului Alexandru Nazare.

„Nu cred că problema Guvernului a fost cea discutată între periniță, dansul miresei și plata darului. Dacă guvernarea era priorizată, rezolvai înainte de nuntă”, a declarat fostul președinte.

Din perspectiva experienței sale la Cotroceni, Băsescu a subliniat că președintele este obligat constituțional să facă o desemnare, fără a aștepta garanții publice din partea partidelor privind numărul de voturi. Votul de învestitură din Parlament este secret, motiv pentru care socotelile prealabile sunt irelevante, iar tărăgănarea deciziei reprezintă o încălcare a spiritului Constituției.

Întrebat pe cine ar vedea potrivit pentru funcția de premier în acest moment de criză, Traian Băsescu a refuzat să comenteze opțiunile actuale, limitându-se la a ironiza situația: „M-aș pune pe mine!” A adăugat ferm că rolul exclusiv al desemnării aparține președintelui, care ar fi trebuit să propună candidați succesivi până când unul ar fi reușit să obțină majoritatea parlamentară.

Dincolo de jocurile politice, fostul șef al statului a tras un semnal de alarmă privind consecințele reale ale lipsei unui guvern cu puteri depline. Prioritatea absolută a României în acest moment nu sunt calculele electorale, ci adoptarea rectificării bugetare.

Absența bugetului a aruncat deja instituțiile vitale în haos. Traian Băsescu a oferit un exemplu dramatic din sistemul sanitar, unde blocajul financiar pune vieți în pericol: „Am înțeles de la un medic că nu au substanțe pentru pacienții care suferă atac vascular. Este criminală situația în care s-a ajuns”. Vina pentru acest dezastru, susține Băsescu, aparține în mod direct celor care au dărâmat guvernul, dar și Partidului Național Liberal.

Deși consideră alegerile anticipate o soluție constituțională viabilă – un drum necesar pentru a „îndrepta toate erorile de la alegerile catastrofale din 2024” – Traian Băsescu este convins că actualul Parlament nu va risca declanșarea acestora.

Fostul președinte anticipează că cel de-al doilea guvern propus de Nicușor Dan va trece cu siguranță de votul Legislativului, dintr-un motiv pur pragmatic: instinctul de conservare al aleșilor. Cu mai bine de doi ani rămași din actualul mandat, parlamentarii nu sunt dispuși să își piardă funcțiile și să intre într-o nouă campanie electorală costisitoare.

Singura condiție pentru deblocarea situației este ca președintele Nicușor Dan să își asume responsabilitatea și să trimită, în sfârșit, o nominalizare oficială pe masa Parlamentului.