Un zâmbet, un costum și un deget mare ridicat. Din aceste ingrediente s-a născut povestea că Nicușor Dan s-ar fi fotografiat cu un Donald Trump de carton. O asemănare între cadre a devenit, pentru unii, dovada unei înșelătorii. Așa că a început festivalul falșilor profeți online.

Politica externă sau internă se reduce pentru ceștiaala căutarea emoțiilor primare puternice: frică, furie, amenințare sau indignare morală. Au învățat că algoritmii favorizează și distribuie mult mai rapid acest tip de conținut comparativ cu informațiile neutre sau factuale.

Donald Trump este în aceeași poziție! Se vede că e din carton. Și eu pot să am o fotografie cu Donald Trump, uite că o pun acum. Astfel, o grămadă de influenceri, mai mult sau mai puțin pro-Georgescu, au transformat o banală fotografie, tip oportunitate foto, într-o teorie a conspirației menită să prostească românii.

Era evident că montajul răspândit pe rețele și fotografia publicată de președintele României prezintă două imagini distincte. A intervenit și fotograful Octav Ganea, care a indicat un detaliu verificabil: cutele costumului lui Trump diferă între cadrele comparate. Observația sa contrazice ipoteza că aceeași imagine a președintelui american ar fi fost lipită în fotografii diferite.

Dar asta nu i-a împiedicat pe cei care sapă gropi în emoția colectivă. Unii sunt ticăloși, alții oportuniști, iar restul sunt captivi în nevoia de popularitate. Dar, la final, toți se țin de mână într-o horă a bulei de consens. Pentru că așa pot atrage atenția, așa pot face bani, așa simt că sunt parte a unui grup.

În primul rând, teoriile conspirației nu sunt rezultatul lipsei de inteligență, ci răspund unor nevoi psihologice umane profunde. Oamenii aderă la astfel de povești pentru a face față incertitudinii, anxietății și lipsei de control. Mai ales în perioade de criză, marcate de lipsa încrederii în instituțiile statului și haos economic, așa cum ne aflăm de mult prea mult timp.

În asemenea vremuri, explicațiile oficiale par adesea prea banale. Oamenii vor să creadă că un eveniment, chiar și banal, cum este fotografia lui Nicușor Dan cu Donald Trump, trebuie să aibă o cauză la fel de mare și complexă. O conspirație bine garnisită cu emoții satisface această nevoie de cauzalitate mult mai bine decât o explicație oarecare.

Se mai poate spune că îndepărtarea de carte, de cultură, favorizează asemenea manifestări ale prostirii colective. Este adevărat, dar doar parțial. Rezultatele Testului Pisa ne-au arătat așa cum vom fi, nu cum suntem.

Azi ne aflăm într-o cușcă virtuală din care nu vrem să ieșim, deși ușa este deschisă. Aproape 60 la sută dintre români nu au citit în ultimul an vreo carte. În schimb, devorează TikTok-ul, dă scroll pe Instagram sau like pe Facebook. Stau conectați online 7 ore pe zi, de te întrebi când mai au timp să muncească.

Creștem o generație cu un nivel de înțelegere mult sub cel al Italiei și al Franței, depășit de cel al Ungariei și al Serbiei. Școala s-a transformat într-o etapă plictisitoare către o lume plină de iluzia oportunității. Visul unui copil nu mai este să devină astronaut, ci influencer. Dacă văd că sunt unii care fac bani din prostirea oamenilor, de ce și-ar dori să trăiască altfel?

Revenind la fotografia lui Nicușor Dan cu Donald Trump, ca și în multe alte cazuri, prostia și ticăloșia au fuzionat instantaneu. Pentru că a admite că nu știi, cere răbdare, necesită căutarea unor răspunsuri. Dar dacă vedem că cineva, în mod perfid, spune că suntem păcăliți de cel care l-a înlocuit pe Călin Georgescu, simțim că totul capătă sens. Oferă imediat o explicație, de tipul „Turul Doi Înapoi!”

Pentru că atracția unei conspirații satisface rapid nevoia de certitudine și control. Îți dă satisfacția de a te considera posesorul unui adevăr inaccesibil majorității.

De fapt, conspirația doar promite liniște. Fără să o aducă. Te vei trezi a doua zi la fel de nemulțumit și gol sufletește. Ai reușit doar să mai adaugi o bară la cușca ta virtuală. Încă o bară și încă o bară, până când nu vei mai vedea lumina reală, ci doar cea d ela ecranul telefonului.

P.S. Există o singură observație interesantă. Paradoxal, criticarea unui președinte devine mult mai slabă atunci când are nevoie de o falsificare grosolană pentru a se susține.