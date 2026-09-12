Campania electorală a senatorului Flavio Bolsonaro a fost grav afectată vineri, în urma anunțului privind deschiderea unei anchete pentru corupție și spălare de bani. Investigarea candidatului conservator vine cu mai puțin de o lună înainte de alegerile prezidențiale din Brazilia, conform datelor transmise de AFP.

Aflat în vizită în orașul amazonian Manaus, politicianul în vârstă de 45 de ani, fiul cel mare al fostului președinte Jair Bolsonaro, a reacționat public susținând că nu are „nimic de ascuns”.

Sondajele de opinie îl plasează pe senator la egalitate cu actualul președinte de stânga, Luiz Inacio Lula da Silva. La vârsta de 80 de ani, Lula candidează pentru al patrulea mandat, într-un scenariu probabil ce indică organizarea unui al doilea tur de scrutin pe data de 25 octombrie.

Ancheta desfășurată de poliție a fost autorizată încă din luna iulie de un judecător al Curții Supreme. Vizat este candidatul de dreapta pentru presupuse infracțiuni legate de finanțarea producției lungmetrajului „Dark Horse”, conform deciziei judecătorești obținute de AFP. Filmul este o producție biografică despre Jair Bolsonaro, avându-l pe actorul american Jim Caviezel în rolul principal.

Tema corupției rămâne un punct central pentru electoratul brazilian în perspectiva votului. Însuși Luiz Inacio Lula da Silva a fost încarcerat timp de 580 de zile pentru fapte de corupție în perioada 2018-2019, însă condamnarea sa a fost ulterior anulată din considerente de procedură și pe fondul lipsei de imparțialitate a judecătorului. Asocierea stângii cu faptele de corupție a reprezentat un pilon esențial în campania câștigată de Jair Bolsonaro în 2018.

Ridicarea secretului de instrucție într-un scandal financiar amplu a scos la iveală vineri faptul că fiul cel mare al fostului șef de stat este la rândul său vizat de ancheta judiciară.

Miza anchetei este analizată diferit de experți în politică, în funcție de publicul țintă.

„Impactul scandalurilor de corupţie este mult mai puternic pentru campania lui Lula decât pentru cea a lui Flavio Bolsonaro, deoarece acestea accentuează respingerea faţă de Partidul Muncitorilor”, a declarat pentru AFP Mayra Goulart, politolog în cadrul Universității Federale din Rio de Janeiro. Specialistul a completat că o acumulare a probelor împotriva lui Flavio Bolsonaro ar putea totuși să influențeze „decizia alegătorilor” nehotărâți.

Detalii despre conținutul peliculei nu au fost făcute publice până în prezent, producția nefiind lansată, însă informațiile existente arată că fostul președinte Jair Bolsonaro este prezentat drept o figură care „a luptat împotriva sistemului”.

În luna mai, senatorul conservator a recunoscut public că a solicitat și obținut fonduri de câteva milioane de dolari pentru realizarea filmului de la bancherul Daniel Vorcaro, în prezent aflat în detenție într-un caz masiv de fraudă bancară.

„Filmul este perfect legal”, a declarat vineri Flavio Bolsonaro, susținând că este vorba despre o „finanţare privată”.

Sursa finanțării, Daniel Vorcaro, a fost conducătorul Banco Master și construise o rețea extinsă de influență politică înainte ca banca să fie lichidată cu datorii de peste șase miliarde de euro.

O sursă din cadrul Curții Supreme a precizat pentru AFP că anchetatorii încearcă să stabilească dacă banii furnizați de bancher au avut ca scop real finanțarea lui Eduardo Bolsonaro, celălalt fiu al lui Jair Bolsonaro. Eduardo este stabilit în Statele Unite și a fost condamnat în Brazilia pentru exercitarea de presiuni asupra justiției în timpul procesului tatălui său.

În dosarul respectiv, fostul președinte a primit o condamnare de 27 de ani de închisoare pentru tentativa de lovitură de stat din 2022 împotriva lui Lula, pedeapsă pe care o execută în prezent la domiciliu din motive medicale.

Documentele judiciare analizate de AFP indică întâlniri directe între Flavio Bolsonaro și Daniel Vorcaro pentru a discuta finanțarea. De asemenea, dosarul menționează un transfer internațional de 12,3 milioane de dolari derulat între o firmă conectată indirect cu Vorcaro și o companie a unui avocat al lui Eduardo Bolsonaro, tranzacție ce a influențat gestionarea fondurilor pe teritoriul american.

Decizia de autorizare a anchetei împotriva lui Flavio Bolsonaro aparține judecătorului André Mendonça. Acesta a ocupat anterior funcția de ministru al Justiției în guvernul Jair Bolsonaro, fiind numit de acesta la Curtea Supremă.

Instanța supremă din Brazilia este traversată de o criză internă profundă, marcată de divergențe între judecătorul Mendonça și colegii săi Alexandre de Moraes și Flavio Dino, fost ministru al justiției sub administrația Lula.

În cadrul acestui conflict instituțional, directorul Poliției Federale a fost suspendat temporar din funcție, fiind ulterior repus pe post.

Pentru a diminua tensiunile, președintele instanței, Edson Fachin, i-a solicitat judecătorului Mendonça ridicarea secretului de instrucție în dosarul „Master”. Ridicarea parțială a confidențialității a confirmat vineri că Flavio Bolsonaro face obiectul cercetărilor penale.