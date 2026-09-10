Se cer sancțiuni în Legea de funcționare a CCR și eliminarea super-imunității Curții. Interviu cu președinta Comisiei de Constituționalitate din Senat

Două scandaluri fac ravagii de imagine la CCR și în Justiție. Ambele legate de persoane în robă. Actuala șefă a CCR, Simina Tănăsescu face obiectul verificărilor declanșate la Comisia juridică a Senatului după ce s-a întîlnit cu premierul Ilie Bolojan în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean.

Biroul Permanent al Senatului a decis extinderea obiectului de activitate al comisiei de anchetă privind întâlnirea Bolojan-Tănăsescu, dar și cu privire la zborul privat în Mikonos al judecătorului CCR Cristian Deliorga în combinația letală de politicieni și afaceriști, printre care Gruia Stoica. Ședința s-a amânat pentru data de 15 septembrie.

Până atunci, din comisie nu va mai face parte senatoarea PSD Alina Elena Tănăsescu, care a demisionat în urma apariției informației în media că și ea a călătorit cu un avion privat similar celui în care s-au aflat judecătorul CCR Cristian Deliorga și președintele Tribunalului Constanța, Marius Cătălin Croitoru, cercetat acum de Inspecția Judiciară.

Referitor la cele două cazuri care se află pe masa Comisiei de Constituționalitate din Senat, la modul în care ar putea percepe cetățenii rămânerea în funcție a președintei CCR, dar și cu privire la necesitatea modificării Legii de organizare și funcționare a CCR, EvZ a primit următorul răspuns de la av. Cosmina Cerva, președintele comisiei.

“Plecând de la scopul anchetei, așa cum rezultă din Hotărârea Senatului nr. 113/2026 privind încuviinţarea desfăşurării unei anchete parlamentare de către Comisia pentru constitutionalitate, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 701 din 24 august 2026, analizarea şi clarificarea cu privire la împrejurările în care a avut loc întâlnirea, la natura şi scopul acesteia, motivul pentru care întrevederea s-a desfăşurat în biroul preşedintelui Senatului, precum şi temele discutate cu ocazia acestei întâlniri din ziua de 14 august 2026, în vederea aflării adevărului pentru menţinerea încrederii publice în imparţialitatea şi integritatea actului jurisdicţional al Curţii Constituţionale, dacă concluziile raportului vor evidenția încălcări ale legislației sau alte fapte de natura sa atragă răspunderi, iar cei implicați nu vor fi sancționați, pe bună dreptate, populația va fi îndreptățită să nu mai aibă încredere în instituțiile statului.

Explicaţia privind natura întâlnirii devine legitim necesară deoarece, în raport de locul şi momentul la care a avut loc aceasta (Curtea Constituţională urma să se pronunţe asupra unor cauze cu miză instituţională, inclusiv pentru formaţiunea politică reprezentată de Ilie Bolojan), scopul întâlnirii trebuie clarificat transparent, având în vedere că independenţa unei jurisdicţii depinde în egală măsură de conduita celor care exercită funcţii în cadrul acesteia. Curtea Constituţională nu este o autoritate politică, ea este garantul supremaţiei Constituţiei şi unica autoritate de jurisdicţie constituţională”.

“In cazul extinderii anchetei cu privire la împrejurările deplasării judecătorului Curţii Constituţionale Cristian Deliorga la Mykonos, la data de 8 iulie 2026, semnalată public ca fiind efectuată cu o aeronavă privată de tip Embraer Legacy 600, pe ruta Bucureşti-Mykonos, ar trebui efectuate verificări, în limitele competenței comisiei, cu privire la clarificarea circumstanţelor şi a scopului deplasării judecătorului Cristian Deliorga la Mykonos, la data de 8 iulie 2026, clarificarea naturii relaţiilor dintre persoanele participante la deplasare şi judecătorul Cristian Deliorga, clarificarea modalităţii de organizare şi de acoperire a costurilor deplasării, inclusiv identificarea persoanei sau a entităţii care a achitat transportul judecătorului Cristian Deliorga, clarificarea altor împrejurări legate de această deplasare, relevante pentru independenţa, imparţialitatea şi integritatea judecătorului Cristian Deliorga şi de natură să afecteze încrederea publică în actul jurisdicţional al Curţii Constituţionale, așa cum plenul Senatului a decis prin vot”.

“Da, legea de organizare și funcționare a CCR ar trebui modificată urgent în sensul introducerii unor sancțiuni punctuale pentru judecătorii CCR atunci când se constată încălcări ale legislației.

In plus ar trebui eliminată "superimunitatea" care a fost introdusă pentru "a avea o Curte puternica". Aceasta a fost motivarea de momentul modificării legii, dar s-a demonstrat în ultimii ani că ea a fost folosită în alte scopuri”, concluzionează senatoarea SOS.