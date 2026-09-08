Situația economică a României și modul în care autoritățile prezintă datele privind deficitul au fost analizate de Doina Gradea și Silviu Predoiu în podcastul EVZ prezentat de cunoscutul jurnalist Mirel Curea. Aceștia au adus în prim plan mesajele transmise de Guvernul condus de premierul demis Ilie Holojan și au pus în balanță cifrele oficiale cu realitatea resimțită de populație.

Doina Gradea susține că România traversează deja o perioadă dificilă din punct de vedere economic și consideră că situația este mai gravă decât lasă să se înțeleagă mesajele oficiale.

„Mirel situația e diferită pentru că situația economică a României este, noi suntem… nici nu știu cum să spun, ne agățăm de unghie să fim în prăpastie și cu asta am spus că totul e rău, e foarte rău. Noi practic am intrat într-o criză economică înainte de a intra restul lumii, restul Europei în criză. Probabil că va fi la anul, noi suntem deja într-o criză”, a declarat Doina Gradea.

Afirmația jurnalistei a venit după ce Mirel Curea a prezentat mesajul premierului Ilie Bolojan privind evoluția deficitului bugetar. Potrivit datelor menționate în emisiune, deficitul din primele șapte luni ale anului este cu 37% mai mic decât în aceeași perioadă din 2025.

Silviu Predoiu a atras atenția asupra modului în care sunt interpretate și prezentate datele statistice.

„Asta este plasa cifrelor. Știm din proprie experiență fiecare dintre noi că cifrele pot fi prezentate oricum”, a declarat Silviu Predoiu.

El a oferit și un exemplu din perioada în care evalua activitatea unui coleg.

„Țin minte că evaluam activitatea unui coleg care era foarte slab și am zis Domne, a avut două informații reale într-o lună și acum a reușit să aibă patru. Ce să facem? Îl dăm afară. Și șeful meu de la timpul respectiv a spus, măi băiatule, se formulează altfel, a avut o creștere de 100%”, a spus Predoiu.

Silviu Predoiu consideră că prezentarea datelor despre deficit trebuie însoțită de explicații privind măsurile care au dus la această evoluție.

„Ca să fii corect trebuie să spui a scăzut deficitul urmarea creșterii de taxe și impozite de statul a avut încasări mai mari și nu a fost asta este pentru că altfel lumea întreabă bun a scăzut eu unde simt”, a declarat Silviu Predoiu.

El a vorbit și despre inflație și despre scăderea produsului intern brut.

„Treaba asta că la mine inflația este pe ultimul cea mai mare din Europa. Tocmai ne-a anunțat astăzi că PIB-ul a scăzut în timp ce creșterea economică e peste tot în Europa. Trendul este de plus. 1-4”, a afirmat Predoiu.

Doina Gradea a completat: „La noi a scăzut a scăzut, au scăzut serviciile”.

În opinia lui Silviu Predoiu, cifrele privind deficitul și bugetul sunt mai puțin importante pentru oamenii care se confruntă direct cu scumpirile.

„Domnul Bolojan vorbește pentru cei care nu știu pentru cine vorbește, pentru propaganda, pentru secta dumnealui pentru că românii se uită la prețuri când aud de deficit, de buget, chiar dacă nu înțeleg ce înseamnă datorie externă și alte minuni, ei se uită la presurile de la magazinul de cartier și văd că toate sunt duble”, a declarat Silviu Predoiu.

Mirel Curea a comparat acest tip de comunicare cu discursurile despre producția agricolă din perioada comunistă, când cifrele prezentate oficial nu corespundeau întotdeauna cu realitatea oamenilor.