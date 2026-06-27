Deficitul bugetar s-a redus cu peste 40%. Ilie Bolojan explică impactul măsurilor fiscale

Deficitul bugetar al României a scăzut cu peste 40% comparativ cu aceeași perioadă din 2025, a anunțat premierul interimar Ilie Bolojan, care a susținut că rezultatele reflectă efectele măsurilor de ajustare fiscală, avertizând totodată că disciplina bugetară trebuie menținută.

Premierul interimar Ilie Bolojan a publicat pe Facebook un mesaj în care a prezentat evoluția execuției bugetare din primele cinci luni ale anului 2026. Potrivit acestuia, deficitul bugetar s-a diminuat semnificativ față de aceeași perioadă a anului trecut.

„Execuția bugetară pe primele 5 luni arată că deficitul bugetar al României a scăzut cu peste 40% în 2026, la 36 de miliarde de lei, față de 64 de miliarde în aceeași perioadă a anului trecut”, a transmis Ilie Bolojan în mesajul său.

Ulterior, premierul interimar a declarat că diferența de peste 28 de miliarde de lei reprezintă prima corecție importantă a finanțelor publice după o perioadă în care cheltuielile statului au depășit nivelul resurselor disponibile.

„Reducerea de peste 28 de miliarde de lei este prima corecție serioasă după ani în care cheltuielile statului au crescut mult peste ceea ce producem. Nu mai putea fi evitată. Este un semn clar că statul începe să cheltuiască mai aproape de ceea ce își permite.”, susține premierul interimar.

În continuarea mesajului, Ilie Bolojan a comparat procesul de reducere a deficitului bugetar cu tratamentul unei boli și a afirmat că efectele măsurilor adoptate pot deveni vizibile după o etapă dificilă.

Înainte de această comparație, premierul interimar a declarat că evoluția indicatorilor bugetari arată că direcția urmată este una favorabilă.

„Corecția deficitului seamănă cu tratarea unei boli. Ca să-ți fie bine și să te însănătoșești, în prima etapă a tratamentului poate să-ți fie mai rău. Este calea spre însănătoșire. Așa cum se vede și din graficul alăturat, suntem pe drumul cel bun”, arată el.

În finalul mesajului, premierul interimar a declarat că menținerea disciplinei bugetare ar putea permite, în următorii ani, direcționarea unor resurse mai mari către investiții și servicii publice, în locul plății dobânzilor. Totodată, Ilie Bolojan a avertizat că dezechilibrele bugetare pot reapărea dacă actuala direcție nu va fi păstrată.

„În anii următori, în loc să plătim zeci de miliarde pe dobânzi, vom putea direcționa resursele spre dezvoltare, prosperitate și servicii publice mai bune. Dar numai dacă avem grijă, în continuare, de sănătatea statului.

Boala se poate întoarce. Populismul, clientelismul și risipa ne pot readuce cu spatele la zid. Mulțumesc tuturor românilor pentru traversarea acestei perioade!”, conchide Bolojan.