Economia României se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, pe fondul inflației ridicate, al deficitului bugetar record și al creșterii accelerate a datoriei publice. Avertismentul vine din partea economistului-șef al Băncii Naționale a României (BNR), Valentin Lazea, care susține că, fără măsuri credibile de redresare, țara riscă să fie retrogradată în categoria „junk”, ceea ce ar face mult mai dificilă finanțarea de pe piețele externe.

În Conferința Asociației Analiștilor Financiar-Bancari, Valentin Lazea a descris situația economică drept una extrem de complicată.

„Traversăm o perioadă complicată. Avem cea mai mare rată a inflației și cel mai mare deficit bugetar și anul acesta vom depăși și pragul datoriei publice. Există riscul retrogradării țării, al opririi finanțărilor de pe piețele externe.

A propune creșteri de impozite acum în România este nerealist din punct de vedere social și politic”, a arătat el.

În opinia economistului-șef al BNR, principala soluție pentru creșterea veniturilor la buget nu este majorarea taxelor, ci reducerea evaziunii fiscale și îmbunătățirea colectării.

„Trebuie să eliminăm evaziunea fiscală pentru a crește veniturile. Codul fiscal îți dă mii de șanse să nu îți plătești taxele. Cu un contabil bun poți să nu îți plătești taxele până la bătrânețe. Dacă ar exista voință politică și s-ar colecta impozitul pe profit și TVA, atunci am avea venituri”, a continuat acesta.

Valentin Lazea consideră că România trebuie să reducă deficitul bugetar până în jurul valorii de 2,5% din PIB și să ajungă la un surplus primar, astfel încât datoria publică să intre pe o traiectorie descendentă.

„Este minimul lucru pe care putem să îl facem ca să ne uităm în ochii copiilor și nepoților noștri fără să roșim”, mai spune reprezentantul BNR.

Economistul a precizat că o economie apropiată de standardele statelor dezvoltate ar trebui să înregistreze un deficit bugetar, o rată a inflației și o creștere economică de aproximativ 2,5-3% anual. În același timp, salariile ar trebui să avanseze cu 5-6% pe an, iar pensiile cu aproximativ 4-4,5%.

„E greu? Nu, dacă renunțăm la populisme și dacă începem să respectăm populația, educând-o în loc să o ducem cu zăhărelul”, continuă el.

La aceeași conferință, economistul-șef al BCR, Ciprian Dascălu, a atras atenția că majorarea taxelor nu garantează automat încasări mai mari la buget, oferind exemplul Bulgariei.

„Bulgaria, cu taxe mai mici, are încasări mai bune decât noi, cei cu taxe mai mari. Să nu credem că, dacă noi creștem taxele, vom avea mai mulți bani. Ei, cu taxe mai mici decât noi, încasează mai mult”, a explicat acesta.

Dascălu a avertizat și asupra evoluției economiei în 2026, apreciind că România ar putea intra într-o recesiune, dacă indicatorii economici nu vor fi revizuiți.

„Dacă nu se vor mai revizui datele, ceea ce am văzut că se face destul de des, eu zic că anul acesta vom avea parte de o recesiune, nu doar de recesiune tehnică”, a adăugat economistul.

În ceea ce privește datoria publică, Ciprian Dascălu estimează că aceasta ar putea atinge un vârf de aproximativ 68% din PIB în anul 2029, însă numai dacă autoritățile vor respecta planul de reducere a deficitului bugetar. Economistul a avertizat că apropierea anului electoral 2028 ar putea pune presiune asupra disciplinei fiscale.

„Vârful datoriei publice va fi în 2029, undeva la 68%. Asta dacă ne ținem de planul pentru reducerea deficitului bugetar. Dar să vedem dacă ne ținem de plan, că în 2028 avem an electoral și știm ce se poate întâmpla”, a încheiat el.