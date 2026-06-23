România, între alegerile anticipate și pericolul de junk economic

România trăiește din ce în ce mai periculos din cauza crizei politicie. Un subiect ce a fost dezbătut, marți, la podcastul Contrapunct, difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România. Dan Andronic i-a avut invitați pe jurnalistul Mirel Curea și pe analistul Bogdan Jelea.

Există un scenariu provocat de haosul din politică: organizarea alegerilor anticipate. Mirel Curea este de părere că această variantă, care ar însemna automat dizolvarea Parlamentului, nu ar fi pe placul aleșilor. Care și-ar pierde mandatele.

„Alegerile anticipate pot reprezenta o soluție. Dar, nu cred că reprezintă o soluție pe placul nimănui. Însă, vor deveni un instrument foarte puternic în mâna lui Nicușor. Știți la fel de bine ca și mine că un parlamentar, și acum vorbesc de parlamentarii obișnuiți, nu vorbesc de stelele partidelor, de megastarurile lor, trebuie să cotizeze ca să intre pe listele astea. Cine să vrea să cotizeze iar la cât? La un an jumate? La doi ani? Nu!”, a afirmat Mirel Curea.

„Tu crezi că va mai fi nevoie de o campanie electorală în care va mai fi nevoie de mulți bani? Eu nu cred. Pentru că realitatea e cea mai bună”, a întrebat Dan Andronic.

„Eu vorbesc de șpaga pe care o dai ca să intri pe lista de partid, să ajungi și parlamentar. Despre asta vorbesc. Eu cred că ăia care au dat acum 2 ani trebuie să fie de acord ca să fie alegere anticipate. Cum să fie de acord? N-au cum să fie de acord. Nu și-au recuperat prejudiciul”, a continuat Curea.

Dan Andronic a vorbit despre o soluție prin care parlamentarii ar putea să fie controlați. „Cea mai simplă modalitate de a controla votul e nu-i bagi în sală.”

În perspectiva posibilelor alegeri anticipate, președintele Nicușor Dan va avea la dispoziție o armă de control foarte puternică, a mai afirmat Mirel Curea.

„Alegerile astea anticipate vor deveni însă o armă foarte amenințătoare în mâna lui Nicușor Dan. Bă, nu vă înțelegeți? Ok, mergem la alegerile anticipate. Păi voi chiar credeți ce spun ăștia pe la televizor? Da, domne, nu avem nicio problemă, vrem alegerile anticipate.”

Dan Andronic a avertizat căă România riscă enorm din punct de vedere economic, dacă va fi retrogradată la categoria junk. „Mai avem până pe 12 iulie și avem primul verdict de junk. Oamenii se uită și nu înțeleg despre ce e vorba. Iar politicienilor nu le pasă.”