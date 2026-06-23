O analiză tăioasă și plină de ironie fină asupra realității absurde în care trăim se va desfășura astăzi, începând cu ora 12:00, într-o nouă ediție incendiară a podcastului „Contrapunct”. Jurnaliștii Dan Andronic și Mirel Curea, alături de analistul Bogdan Jelea, își propun să radiografieze un fenomen tot mai vizibil în spațiul public autohton, sintetizat sub tema: „România, țara nimicurilor importante”.

Într-o paradigmă pur caragialescă, în care marile probleme de strategie națională sunt trecute la „și altele”, iar scandalurile de cancan, micile orgolii politice și mofturile efemere devin teme de dezbatere națională care țin prima pagină, cei trei invitați vor pune degetul pe rană. Cum am ajuns să transformăm neesențialul în urgență de stat și de ce agenda publică este confiscată zilnic de zgomot pentru nimic?

Nu ratați o oră de dezbateri intense, culise politice nespuse și un dialog spumos, de la ora 12:00, live! 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.