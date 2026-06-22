Grevă japoneză în Parlament, în ziua votului pentru noul Guvern

Funcționarii publici parlamentari din Senat și Camera Deputaților desfășoară luni o grevă japoneză pe întreaga durată a procedurilor de învestire a noului Guvern. Acțiunea de protest a fost anunțată de reprezentanții sindicali ai celor două Camere, care reclamă nivelul de salarizare și prevederile incluse în proiectul noii Legi a salarizării unitare.

Protestul are loc chiar în ziua în care Parlamentul este chemat să voteze învestirea noului Executiv.

Liderii de sindicat ai funcționarilor din Senat și Camera Deputaților au anunțat că acțiunea se va desfășura pe tot parcursul procedurilor parlamentare necesare formării noului Guvern.

Potrivit unui comunicat transmis de Sindicatul Funcționarilor Publici Parlamentari, protestul reprezintă o reacție față de nivelul salarial actual al angajaților din Parlament.

Reprezentanții funcționarilor parlamentari susțin că salarizarea actuală nu reflectă rolul și responsabilitățile pe care le au angajații celor două Camere ale Parlamentului.

„Ţinând cont de dispoziţiile Constituţiei României care consfinţesc, din punctul de vedere al importanţei, ierarhia instituţiilor statului în sistemul politico-juridic al ordinii de drept - Parlamentul fiind primul din această ierarhie şi luând în considerare funcţiile cu caracter propriu Parlamentului, legiferarea, controlul parlamentar şi relaţiile externe parlamentare care nu pot fi realizate decât intrinsec, de către întregul aparat parlamentar - deputaţi, senatori, funcţionari publici parlamentari, funcţionarii publici parlamentari din Camera Deputaţilor şi Senat se află în grevă japoneză, pe tot parcursul derulării procedurilor de învestire a unui nou Guvern, ca formă de protest faţă de nivelul salarial incorect în raport cu importanţa Parlamentului în statul de drept şi în raport cu atribuţiile, responsabilitatea, răspunderea şi incompatibilităţile stabilite prin lege, aplicabile funcţionarului public parlamentar", se arată în comunicatul sindicatului.

Sindicaliștii consideră că nivelul actual al remunerației nu corespunde atribuțiilor și responsabilităților prevăzute de lege pentru funcționarii publici parlamentari.

Pe lângă problema salariilor actuale, reprezentanții angajaților din Parlament critică și prevederile cuprinse în proiectul Legii salarizării unitare.

Potrivit acestora, noua grilă de salarizare menține aceeași poziționare a funcției publice parlamentare în raport cu alte categorii de angajați din sistemul public.

Sindicaliștii afirmă că dispozițiile și ierarhia prevăzute în proiectul legislativ păstrează ceea ce ei numesc un statut „umilitor” pentru funcția publică parlamentară, motiv pentru care au decis să organizeze această formă de protest în ziua în care Parlamentul dezbate și votează învestirea noului Guvern.