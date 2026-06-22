Update, ora 10.54.

Luni seara, la ora 21.00, va avea loc, în Parlament, votul pentru învestirea Guvernului Veștea.

Update, ora 10.13.

Ședința Birourilor Permanente Reunite (BPR) programată luni, la ora 10:00, pentru stabilirea calendarului de învestire a Guvernului Veștea a fost suspendată după ce ordinea de zi a picat la vot. USR și PNL au votat împotrivă, în timp ce AUR s-a abținut. Ședința urmează să fie reluată la ora 10:45, însă premierul desemnat Adrian Veștea trebuie să depună din nou documentele, după ce PNL a solicitat oficial eliminarea denumirii partidului din dreptul miniștrilor propuși.

Birourile Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului se reunesc luni, de la ora 10:00, în format online, pentru a stabili calendarul oficial al învestirii Guvernului Veștea. După ce premierul desemnat a depus duminică seară lista miniștrilor și programul de guvernare, conducerea Parlamentului declanșează prima etapă procedurală: audierile în comisiile de specialitate, urmate de votul decisiv din plenul reunit.

Ședința conducerii celor două Camere are ca obiectiv fixarea termenelor pentru examinarea echipei guvernamentale. Potrivit procedurii parlamentare, calendarul va fi împărțit în două faze distincte:

Audierile în comisii: Într-o primă etapă, candidații propuși pentru funcțiile de miniștri vor fi audiați de parlamentarii din comisiile de specialitate ale fiecărui portofoliu.

Votul în plen: Ulterior finalizării audierilor, Camerele se vor reuni în ședință comună pentru votul de învestitură. Pentru ca noul Guvern să fie aprobat, Adrian Veștea are nevoie de o majoritate de cel puțin 233 de voturi „pentru”.

Programul de guvernare și lista oficială de miniștri au fost depuse la Parlament în cursul serii de duminică, moment în care premierul desemnat a anunțat finalizarea echipei.

O situație tensionată se înregistrează însă în interiorul PNL. Alina Gorghiu a fost inclusă pe lista oficială a viitorului Executiv pentru funcția de vicepremier fără portofoliu. Nominalizarea sa vine în condițiile în care conducerea PNL i-a cerut public să își depună demisia din partid până luni, la ora 12:00.

Conform documentelor înaintate Legislativului, noul Guvern își asumă ca linii directoare asigurarea stabilității politice și continuarea parcursului european și euroatlantic al României.

-Adrian Veştea – Prim-ministru (PNL)

-Marian Neacşu – Vicepremier şi ministru al Afacerilor Interne (PSD)

-Alina Gorghiu – Vicepremier (PNL) (Notă: PNL i-a cerut oficial demisia până luni la ora 12:00)

-Diana Morar – Vicepremier (independent)

-Luca Niculescu – Ministru de Externe (independent)

-Alexandru Nazare – Ministru de Finanţe (independent)

-Florin Zaharia – Ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene (independent)

-Florin Manole – Ministru al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii (PSD)

-Monica Anisie – Ministru al Educaţiei şi Cercetării (PNL)

-Marian Bârgău – Ministru al Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului (independent)

-Eduard Mititelu – Ministru delegat pentru Digitalizare (PNL)

-Romeo Lungu – Ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (PSD)

-Ionuţ Vulpescu – Ministru al Culturii (PSD)

-Sorin Cîmpeanu – Ministru al Apărării Naţionale (PNL)

-Radu Marinescu – Ministru al Justiţiei (PSD)

-Alexandru Ghigiu – Ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor (PSD)

-Cristian Pistol – Ministru al Transporturilor şi Infrastructurii (PNL)

-Florin Barbu – Ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (PSD)

-Bogdan Ivan – Ministru al Energiei (PSD)

-Alexandru Rogobete – Ministru al Sănătăţii (PSD)

-Radu Oprea – Secretar general al Guvernului (PSD)