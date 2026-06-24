Politica

George Simion susține că a fost contactat de un consilier prezidențial înaintea votului pentru Guvernul Veștea

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George Simion susține că a fost contactat de un consilier prezidențial înaintea votului pentru Guvernul VeșteaGeorge Simion. Sursă foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Liderul AUR, George Simion, a afirmat că un consilier prezidențial l-a contactat înaintea votului de învestire a Guvernului Veștea din Parlament. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni televizate, unde Simion a susținut că discuția a avut loc în contextul negocierilor privind susținerea noului Executiv.

George Simion afirmă că a primit un apel din partea unui consilier prezidențial

George Simion a declarat că, înaintea votului pentru învestirea Guvernului Veștea, a fost contactat de un consilier prezidențial din echipa președintelui Nicușor Dan.

Potrivit liderului AUR, discuția ar fi avut legătură cu posibilitatea ca formațiunea sa să susțină noul Cabinet în Parlament.

Luni, Simion solicitase public ca Adrian Veștea să participe la discuții la sediul AUR, argumentând că voturile partidului erau importante pentru adoptarea noului guvern. De asemenea, acesta a cerut un dialog și cu președintele Nicușor Dan.

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Invitat la emisiunea „Marius Tucă Show”, liderul AUR a susținut că apelul nu a venit direct din partea șefului statului, ci de la un consilier prezidențial.

Nicușor Dan

Nicușor Dan. Sursă foto: captură video

Ce spune George Simion despre discuția avută

George Simion a afirmat că i s-a transmis că ar fi util ca parlamentarii AUR să voteze pentru învestirea Executivului.

„Voia votul pe degeaba (n.r. Nicușor Dan), fără ca AUR să fie parte a guvernării, a puterii. Asta nu se poate întâmpla. De asta am făcut apelul, să ne pună Nicușor Dan.

M-a sunat un consilier prezidențial, dar nu a confirmat în vreun fel că Nicușor Dan este de acord să fim parte a puterii. (n.r. ce i-a transmis consilierul prezidențial) «E un lucru bun ca voi să votați», lamentabil…

Și după vine Sorin Grindeanu și îi zice lui Becali că Simion i-a zis președintelui… Nu, dar astea sunt niște afirmații necinstite lansate în spațiul public și tocmai de asta a fost și conferința mea”, a declarat George Simion.

Liderul AUR solicitase în mod public o discuție cu Nicușor Dan

Afirmațiile liderului AUR vin după perioada de negocieri și consultări care a precedat votul de învestire al Guvernului Veștea.

În acea perioadă, George Simion a solicitat în mod public discuții atât cu premierul desemnat Adrian Veștea, cât și cu președintele Nicușor Dan, în contextul dezbaterilor privind susținerea parlamentară necesară pentru formarea noului Executiv.

Liderul AUR susține că apelul primit din partea unui consilier prezidențial nu a fost însoțit de o propunere privind participarea formațiunii sale la guvernare, ci doar de un mesaj referitor la votul din Parlament.

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