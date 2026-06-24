Politica

Cutremur pe scena suveranistă: „Dihonia” din culise și dilema strategică din Parlament

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Cutremur pe scena suveranistă: „Dihonia” din culise și dilema strategică din ParlamentSursa: Inquam Photos/Octav Ganea
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Din cuprinsul articolului

Mișcarea suveranistă din România, aflată într-o creștere evidentă în preferințele electoratului, se confruntă cu primul său mare test de maturitate și unitate. Dincolo de discursul oficial monolitic, în culise au apărut dispute intense legate de modul în care "partidele anti-sistem" ar trebui să interacționeze cu partidele tradiționale în momentele cheie de vot parlamentar.

Jurnalistul Robert Turcescu, în dezbatrerea din podcastul HAI România,  a scos în evidență tensiunile tot mai vizibile din interiorul acestui curent politic:

„E un soi de dihonie în sânul mișcării suveraniste... s-au certat aseară și Anca Alexandrescu cu Iosefina Pascal, că se împarte mișcarea suveranistă în momentul de față... E un soi de dezbatere și de dihonie băgată în rândul suveraniștilor, o știm și o vedem cu toții.”

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Capcana izolării politice vs. votul de oportunitate

Mărul discordiei îl reprezintă strategia pe termen lung: ar trebui suveraniștii să blocheze total inițiativele sistemului sau să joace pragmatic pentru a obține reprezentare? În timp ce unii lideri consideră că orice compromis le distruge credibilitatea de forță anti-sistem, alții văd în blocaj o irosire a procentelor obținute la urne.

Liviu Alexa apără însă deciziile recente de imagine și consideră că jocul politic a fost gestionat inteligent:

„Dacă e mintea lui, bravo lui, a jucat extraordinar toată cartea, toate cărțile... Toată ziua aceea a fost despre recredibilizarea AUR în fața opiniei publice și așa o să o văd în continuare... În continuare cred că cei mai normali la cap își doresc să scape de seroșiști.”

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