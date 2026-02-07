România, în labirintul Epstein. Iosefina Pascal: Fetele de la noi erau transformate în traficante. Nu e un om, e o rețea

În umbra scandalului global al lui Jeffrey Epstein, miliardarul american condamnat pentru trafic de persoane și abuzuri asupra minorilor, România apare ca un nod esențial în rețeaua sa de recrutare.

Documente recent declasificate de Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) dezvăluie e-mailuri, plăți și conexiuni care leagă persoane din țara noastră de anturajul lui Epstein. Jurnalista Iosefina Pascal a detaliat cum fete tinere, adesea minore, erau atrase cu promisiuni de cariere strălucitoare, bani și vize, doar pentru a deveni piese în jocul lui Epstein.

„Sunt foarte multe e-mailuri în care se vorbește despre fete de la noi care erau îndemnate să aducă alte fete în această poveste. Ele primeau bani de la Epstein, le erau plătite studiile, le găsea joburi. Un număr mare dintre ele, am dedus eu așa din dosare, erau venite de la agenții de modeling,” explică Iosefina Pascal în cadrul unui interviu pentru Evenimentul Zilei

În acest fel, apar povești care ridică întrebări despre neglijența autorităților române. Iosefina Pascal explică cum „pe una dintre ele am și găsit-o în online, cu nume și prenume, face modeling la o agenție și-n prezent”.

Epstein, mort în 2019 în circumstanțe suspecte, nu era doar un om condamnat, era, după cum spune jurnalista, un „maestru al manipulării”. El folosea averea sa estimată la sute de milioane de dolari pentru a construi o rețea globală.

România, ca parte a Europei de Est, o zonă deja celebră de recrutare pentru trafic de persoane, apare menționată de peste 800 de ori în cele peste trei milioane de pagini declasificate recent de DOJ.

Iosefina Pascal, care a analizat mii de e-mailuri și documente, descrie un sistem bine pus la punct. „Era o chestie bine pusă la punct acolo. E deja celebră povestea cu fata care era minoră, căci în mail-uri povestește că încă era la liceu, care îi trimitea mesaje lui Epstein. El i-a trimis o cameră foto să-și facă poze și să-i trimită”.

Primul e-mail documentat între Jeffrey Epstein și această tânără datează din 1 iunie 2008, conform documentelor DOJ publicate recent. Epstein, aflat deja sub investigație pentru abuzuri sexuale, îi scria: „Mă bucur să aud că studiile tale merg bine. Voi continua să-ți trimit mesaje ca să-ți reamintesc că lumea e mai mare decât crezi – nu alege calea ușoară”.

Răspunsul fetei, o elevă de liceu din România, sugerează că interacțiunile începuseră cu mult înainte. „Hei, Am fost foarte surprinsă să primesc apelul tău… cred că ai simțit asta în vocea mea, m-am blocat pentru o clipă. Știu ce posibilități mari am în față, dar, în același timp, simt că lumea este, de fapt, prea mare pentru mine”, scria tânăra din România.

„Mi-e destul de frică să încep ceva pe cont propriu. Mereu am avut sprijinul celor pe care îi iubesc și, deși uneori am luat decizii singură, mi s-a spus mereu ce să fac. Nu alege calea ușoară… Bine — în acest moment nu văd nicio cale ușoară. Totul pare foarte complicat, dar cred că, cu timpul, va părea mai puțin dificil”, se mai notează în respectivele mail-uri.

Românca aprecia faptul că Epstein îi oferă sfaturi și îi mărturisește că încă încerca să-și dea seama exact ce vrea să facă. „Despre Paris și Săptămâna Modei încă mă gândesc; nu vreau să risc să petrec două săptămâni acolo (timp în care aș putea studia) făcând castinguri și să nu câștig suficienți bani… Voi lua o decizie în curând”, îi mai transmitea românca milionarului de peste Ocean.

Iosefina Pascal spune despre această tânără că, odată cu trecerea anilor, a devenit din victimă complice. „Când a devenit majoră, îi trimitea fete lui Epstein la rândul său”, subliniază jurnalista.

Conform documentelor, Epstein a încercat să o convingă pe fată să vină la Paris pentru Săptămâna Modei și i-a promis un job de asistentă personală. „Dacă vii la Paris, ai putea lucra ca asistentă, să vezi cum este, și ai fi plătită, decizia e a ta!”, îi scria milionarul.

Apoi, el i-a trimis o cameră foto cu scopul de a primi ulterior poze din partea fetei. „Ai o fotografie cu tine în orașul tău? Nu am nicio idee cum arăți”, îi scria Epstein în mail-uri.

Tânăra, care urma să absolvească liceul pe 15 iunie 2008, i-a răspuns cu entuziasm. „Bună! Am primit camera azi… mulțumesc, foarte drăguț din partea ta… O voi lua cu mine ca să înregistrez festivitatea de absolvire de pe 15. Încă nu am absolvit, mai am două examene, dar sunt sigură că va fi bine”, îi răspunde apoi românca.

În cadrul respectivei absolviri, fata scrie că mama sa și iubitul ei au fost alături de ea și i-au făcut poze cu camera respectivă. Ca răspuns, Epstein notează apoi: „O să fiu trimis într-o vacanță forțată pentru un an de zile”.

Iosefina Pascal consideră că este „interesant și șocant” cum toate aceste mesaje și întâmplări treceau neobservate de părinții fetei. „Unde erau părinții în timpul ăsta? Că în e-mailurile respective pare că părinții știau că Epstein îi trimite bani, știau despre camera foto și despre celelalte cadouri”, declară ea în cadrul interviului pentru Evenimentul Zilei.

„Totuși, vine un pachet la tine acasă, la copilul tău minor, de la cineva, și ești nepăsător? Nu te gândești de unde are fata asta cameră, cine i-o trimite? E dubios, te pune puțin pe gânduri”, a mai subliniat jurnalista.

După absolvire, discuțiile continuă. Epstein, condamnat la 18 luni de închisoare în 2008 pentru solicitarea de prostituate, dar eliberat după 13 luni datorită unui acord, o anunță pe fata din România că „din păcate, plec într-o vacanță forțată vreme de un an. Dacă vrei un job în State, contactează-o pe Leslie, ea mă va ține la curent”.

Totuși, corespondența dintre cei doi continuă. În iulie 2008, fata îi scrie despre planurile ei, îi spune că a terminat examenele și că se gândește la el. „Și am fost într-o situație în care mă întrebam ce fel de sfaturi mi-ai da… dar, la urma urmei, m-am descurcat singură; nu a fost mare lucru”, nota ea în respectivele email-uri.

„Acum, că am terminat, nu știu încotro să o iau… dacă voi face modelling pentru o perioadă sau… ești gata? Mă gândeam să urmez un curs ca să devin stewardesă — ce crezi? Pentru început există o companie românească bună (TAROM) și după aceea nu se știe… deși nu știu dacă e tipul de viață pe care l-aș prefera — să fii mereu pe drumuri… dar e o idee și o posibilitate reală de viitor din punctul meu de vedere”, mai continuă tânăra în mail.

Epstein răspunde cu o ofertă financiară. „M-am hotărât să-ți trimit 5.000 de dolari, ca să nu iei decizii bazate pe bani… te rog să o suni pe Lesley sau să-i trimiți detaliile ca să-ți poată transfera banii prin bancă… bucură-te de ei!", scrie milionarul.

În 2009, fata vizitează Florida, unde Epstein avea o vilă în Palm Beach. E-mailuri detaliază aranjamentele căci româncă îi scrie: „Am avut o problemă și, din păcate, am ratat zborul direct. Voi ajunge în Miami la 23:20 pentru că zbor prin Dallas. Îmi poți spune adresa unde voi sta? Am nevoie de ea pentru a completa un formular la frontieră. Mulțumesc”.

Apoi, Epstein îi răspunde cu mai multe indicații. „Vezi dacă te pot redirecționa prin New York direct către West Palm." Și apoi: "Când ajungi în Dallas, verifică dacă există un zbor spre West Palm, te va scuti de o oră cu mașina. Ar trebui să fie ușor. Abia aștept să te văd”, scrie milionarul.

Iosefina Pascal subliniază în această etapă tranziția și spune că, „când a devenit majoră, îi trimitea fete. Interesant este cum a ajuns în anturajul lui. Aici mă interesează și aici ar trebui să investigheze statul român. Din moment ce în punctul zero era minoră”.

Jurnalista punctează că „e clar că fata aceasta fusese în anturajul lui apropiat, pentru că el îi scrie: „Te pup pe tine și pe fete”. „Fetele” bănuiesc că se referă la celelalte fete pe care le racolase ea. Deci, clar a fost acolo, le știa pe toate, din moment ce avea și contactul asistentei lui. Ce pot să zic? E de necrezut”.

Iosefina Pascal descrie un pattern. În opinia sa „din moment ce vedem fete de la agenții de modeling de la noi, înseamnă că există o legătură între agențiile acestea. Nici Jean-Luc Brunel nu e de ignorat în situația aceasta”.

Ea amintește de Jean-Luc Brunel, asociat al lui Epstein și condamnat pentru abuzuri. El avea o agenție de modeling implicată în recrutări, iar într-un e-mail menționat de Iosefina Pascal „Jean-Luc Brunel era în Budapesta, căuta fete pentru agenția lui și îl întreabă pe Epstein. Dar o altă tipă îi răspunde că ea e din București și că, dacă vrea să vadă femei cu adevărat frumoase, trebuie să vină în România”.

Fetele erau ademenite cu bani, vize, chirii plătite și studii finanțate. Iosefina Pascal spune că „una dintre ele zice în acele mesaje că stă cu iubitul ei, că apartamentul de acolo e scump, chiria e mare și întreabă dacă poate să-i plătească chiria, iar Epstein i-a plătit-o. El știa foarte bine că fetele au relații, dar pe el nu-l interesa. Voia să obțină alte femei prin intermediul lor”, specifică jurnalista în cadrul interviului pentru Evenimentul Zilei.

„Le dădea niște firimituri și profita de ele la maximum. Le transforma practic în traficante, ceea ce era groaznic. Le amăgea, le spunea că le dă bani, că le ajută cu facultatea, cu jobul. Toate mailurile către el cam așa erau, ele se plângeau de bani, iar el le ajuta din toate punctele de vedere”, mai spune Iosefina Pascal.

Acest model amintește de scandaluri românești. Iosefina Pascal menționează cazul „Kasta Morrely”, „un ONG sub acoperire, condus de Morel Bolea, acuzat de trafic de minori și viol”, menționează ea.

În 2022, Morel Bolea a fost arestat, i s-au confiscat bani, dispozitivele și documentele. ONG-urile Kasta Morrely și EuroDEMOS promiteau dezvoltare civică, dar ascundeau abuzuri. Victima Iuliana Dup, 26 de ani, a povestit pe pagina sa de TikTok mai multe detalii.

„Eu nu bănuiam nimic din ceea ce urmează să mi se întâmple. După ce s-au terminat evenimentele, mi s-a pregătit și mie botezul, din păcate. Eu nu am vrut, am ripostat cât am putut de mult, dar din păcate, nu am avut încotro. A fost crunt, pentru că două zile mai târziu ne-am întors acasă”, povestește Iuliana.

Însă, spune ea, nici ei și nici altor fete nu le era permis să plece acasă după aceea. „Ne-a ținut iar în sediu, a început să ne țină predicile lui despre sexologie, ne-a pus un film porno în primă etapă și a fost groaznic. Trebuia să o faci, el spunea că sunt lecții educative”, a mai relatat ea.

Iosefina Pascal trage un semnal de alarmă în acest context și spune că „Morel Bolea avea modele minore, a ieșit scandal. Scandal am avut și în cazul fraților Tate, dar nu s-a întâmplat nimic în final. Și atunci mă întreb de ce nu se investighează astfel de cazuri în România?”, subliniază ea în interviul pentru Evenimentul Zilei.

Nu doar modelingul îl interesa pe milionarul american. Epstein finanța elite academice, a făcut asta ani în șir. Numele Corinei Tarniță, cercetătoare româncă la Princeton, apare în dosare.

Legat de acest fapt, Iosefina Pascal declară că „tot pe tema asta văd acum că a ieșit un profesor de la Harvard, care a fost coleg cu doamna Tarniță, să dea niște declarații pentru Libertatea”. Este vorba despre Jesse Kass, profesor la Universitatea California, Santa Cruz, absolvent Harvard 2009 ca Tarniță.

„Am absolvit amândoi în aprilie 2009. Nu am interacționat mult. O vedeam poate o dată pe lună, la evenimente sociale ale departamentului, cum ar fi pauzele de cafea. Nu am colaborat direct”, spune profesorul în interviul respectiv.

Corina Tarniță, olimpică la matematică, căsătorită tânără cu informaticianul Mihai Pătrașcu, a primit finanțări via Epstein. Documentele publice de până acum arată plăți de 30.000 de euro intermediate, inclusiv 10.000 pentru o fată din România.

Kass explică cronologia și menționează că „în documentele din dosarul Epstein, Corina Tarniță îi scrie lui Epstein că a fost acceptată ca Harvard Fellow pe 19 decembrie 2009. E-mailurile care menționează transferul bancar către ea sunt din aprilie 2009, deci cu aproximativ șapte luni mai devreme”.

Bursa e extrem de competitivă, după cum explică chiar profesorul. „Este extrem de competitivă. Sunt aleși aproximativ 12 bursieri pe an, din toate domeniile. În matematică, de regulă sunt considerați cei cu cele mai bune teze din toată țara. Există recomandări, dar și un interviu, ceea ce este foarte rar”, a mai declarat el.

De asemenea, Kass spune apoi că studenții nu știau de Epstein. „Noi, ca doctoranzi, nu știam. Eu am aflat cine este Epstein abia în 2018–2019, când cazul a devenit foarte mediatizat. Donațiile de la persoane bogate erau ceva obișnuit și nu atrăgeau atenția studenților”, a afirmat el.

„Este de neconceput ca un donator extern să intervină în acordarea unui fellowship sau într-o carieră academică. Noi nici nu știam numele donatorilor”, a declarat apoi profesorul pentru Libertatea.

Ion Nicola (Nicolae Ioan), pictor din Tulcea, a lucrat pentru Epstein în perioada 2010-2019. În interviul pentru HotNews, el povestește cum a ajuns pe Palm Beach și îl descrie Epstein ca pe „un tip fain. Fără fițe. Un om mai neconformist”.

Cât despre scandal, Ion Nicola specifică faptul că „i s-a părut exagerat. Politic. Știam multe lucruri din ce a apărut în presă, citisem și eu. Atunci când l-au arestat, era și Donald Trump în peisaj, urmau alegeri. Voiau să-l asocieze cumva cu Trump”, este explicația sa.

Ion Nicola a decorat proprietăți în perioada în care a lucrat pentru Epstein, cum ar fi casa din New York sau proprietăți de pe insula Little Saint James. El era plătit atunci cu 300 dolari pe zi. „Uneori lucram doar două ore. Nimeni nu câștiga atât în anii ăia”, a declarat el pentru HotNews.

Despre celebrul „Templu al Sexului”, pictorul român spune că „era o clădire pe un deal, o cameră de șase pe opt metri. Mi-a cerut o idee. I-am propus un templu. I-am făcut schițe în Photoshop, cu o cupolă aurie. I-a plăcut. Așa a apărut așa-zisul „templu al sexului””, povestește el.

Pictorul român povestește, de asemenea, și de petrecerile lui Epstein, dar spune că nu a văzut nicio petrecere, nu a luat parte la ele. „Cât am fost eu acolo, n-a mai fost nicio petrecere, nimic cu fete minore. Dacă s-a întâmplat ceva, a fost înainte de 2008. După 2010 n-a mai fost nimic”, a specificat el.

Iosefina Pascal se arată critică la adresa declarațiilor lui Ion Nicola. „Vrea să se acopere acum, e complice. Dacă mergem la o petrecere și lângă noi un bărbat îi face rău unui copil și noi nu zicem nimic, nu suntem complici? Ba da. De asta zice că Epstein era un băiat simpatic”, este explicația jurnalistei.

În contrast cu ceea ce se întâmplă sau nu se întâmplă în România, Lituania a lansat o anchetă după declasificare. Procurorii investighează cazuri trafic de persoane, caută numele modelelor și artiștilor lituanieni ce apar în dosare.

„O anchetă obiectivă și aprofundată a circumstanțelor de legalitate îndoielnică, precum și cooperarea juridică internațională sunt posibile numai dacă se lansează o anchetă preliminară”, declară procuratura generală a Lituaniei.

Președintele Gitanas Nauseda, de asemenea, s-a exprimat pe această temă și a solicitat o anchetă „principială”. Valdas Petreikis este unul dintre aceste nume din dosarele Epstein cu legături în Lituania. El este un promotor cultural și, conform documentelor, a primit numeroase sume de bani de la milionarul american.

Iar acum, artiștii din țară îi boicotează festivalul său, chiar dacă el neagă comiterea vreunei fapte ilegale și se retrage din promovarea evenimentelor artistice din cauza reacției negative a opiniei publice.

Iosefina Pascal explică cum „în Lituania au început o anchetă fix pe tema asta, și abordează și subiectul agențiilor de modeling, cum erau racolate modelele prin agenții. La noi de ce nu se face asta?”, se întreabă ea.

„Am găsit un mail în care Epstein îi reproșează unei românce că nu vrea americance. Își căuta asistentă personală și respectiva i-a trimis o recomandare pentru o fată din SUA. Și el a zis că americancele înseamnă probleme”, mai povestește Iosefina Pascal.

În opinia sa, prin multe agenții de modeling din România se spală bani, se face trafic de droguri și de persoane.

„Statul român beneficiază adesea de aceste activități prin anumiți oameni. De aceea apar pictorul sau cercetătorul de la Harvard, ca să minimalizeze implicarea lui Epstein în România. E îngrijorător și nu cred că partenerilor americani o să le pice bine treaba asta”, spune ea.

„Dacă vrem să combatem problema, aici avem un punct de plecare, victimele sunt în viață și pot fi întrebate. Îmi manifest consternarea că pictorul Ioan, la care a ajuns presa, spune că n-a văzut nimic timp de 9 ani, în condițiile în care avem mailuri și poze de la Departamentul de Justiție din perioada 2010-2019 cu Epstein și minore”, a mai punctat Iosefina Pascal.

Jurnalista precizează apoi că „pare că în România nu doar că nu se anchetează, dar se dorește spălarea imaginii lui. O să concluzionez așa. Și mă întreb de ce e tăcere în România, când SUA presează pentru transparență?”.

„E o tăcere anormală”, este concluzia sa. „Poate viitoare documente vor dezvălui mai mult. Până atunci, poveștile Tarniță, Nicola și Bolea rămân mărturii ale unei umbre care persistă”, a conchis Iosefina Pascal.