Prinţesa moștenitoare a Norvegiei Mette-Marit regretă prietenia cu Jeffrey Epstein

Prințesa moștenitoare a Norvegiei, Mette-Marit, a declarat, vineri, că „regretă profund” prietenia sa cu Jeffrey Epstein și impactul acesteia asupra familiei regale. „Doresc să-mi exprim regretul profund pentru prietenia mea cu Jeffrey Epstein. Este important pentru mine să-mi cer scuze tuturor celor pe care i-am dezamăgit”, a afirmat aceasta, potrivit unui comunicat al palatului regal.

Numele lui Mette-Marit, care s-a căsătorit cu prințul moștenitor Haakon în 2001, apare de mai multe ori în milioanele de pagini făcute publice de Ministerul Justiției al SUA în urmă cu o săptămână.

„Doresc să-mi exprim regretul profund pentru prietenia mea cu Jeffrey Epstein. Este important pentru mine să-mi cer scuze tuturor celor pe care i-am dezamăgit. Regret, de asemenea, situația în care am pus familia regală, în special pe rege şi pe regină”, a afirmat aceasta.

Printre mesajele prezentate de presa norvegiană se numără un schimb din 2012, în care Jeffrey Epstein afirma că se află la Paris „în căutarea unei soţii”, iar ea îi răspundea că Parisul este „potrivit pentru adulter”, adăugând că „scandinavele sunt femei mai bune”.

Palatul regal a transmis că „prinţesa doreşte să vorbească despre ceea ce s-a întâmplat şi să ofere explicaţii mai detaliate”, însă subliniază că „nu este în măsură să facă acest lucru în momentul de faţă”, deoarece „se află într-o situaţie foarte dificilă”.

Prințesa, în vârstă de 52 de ani, își exprimase deja regretul duminică pentru mesajele schimbate cu Epstein și pentru faptul că nu verificase antecedentele acestuia.

Dezvăluirea a venit într-o perioadă dificilă pentru Mette-Marit. Fiul său, Marius Borg Høiby, dintr-o relație anterioară căsătoriei cu Haakon, este judecat pentru 38 de capete de acuzare, printre care patru violuri și fapte de violență împotriva fostelor partenere.

Prințesa suferă, de asemenea, de o formă rară de fibroză pulmonară, o boală incurabilă a plămânilor, și probabil va trebui să facă un transplant pulmonar.