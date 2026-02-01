Discuțiile dintre Prinţesa Mette-Marit a Norvegiei și Jeffrey Epstein, publicate de DOJ

Documentele făcute publice recent de Departamentul Justiţiei din SUA o menţionează de câteva sute de ori pe Prinţesa Mette-Marit a Norvegiei în corespondenţa lui Jeffrey Epstein. Documentele includ e-mailuri din perioada 2011–2012, în care prinţesa îi solicita lui Epstein opinia privind expunerea fiului său adolescent la conţinut sexual explicit.

O parte dintre documentele publicate fac referire la schimburi de mesaje în care Mette-Marit îi cerea lui Epstein opinii legate de modul în care ar trebui gestionată expunerea fiului său adolescent la conținut sexual explicit. Într-un mesaj din noiembrie 2012, prințesa a întrebat dacă este potrivit să îi sugereze fiului ei, în vârstă de 15 ani la acel moment, folosirea unei imagini cu „două femei goale purtând o placă de surf” ca fundal de ecran.

„Este nepotrivit ca o mamă să sugereze două femei dezbrăcate cu o placă de surf pentru wallpaper-ul fiului meu de 15 ani?”, i-a scris aceasta lui Epstein, potrivit unui fișier publicat de AFP pe platforma X.

Răspunsul primit a fost unul concis: „Lasă-i pe ei să decidă, mama ar trebui să stea departe de asta.”

@Kronprinsparet Vi kan ikke tillate at hun blir dronning. Vi kan ikke ha representanter for Norge som har hatt slike forbindelser Det har kommet ut at Mette-Marit har løyet om sitt forhold til Jeffrey Epstein! Akkurat som vi må holde de i USA ansvarlig må vi gjøre det samme her pic.twitter.com/0ROf7RpX5a — Flortrax (@Flortrax) January 31, 2026

Documentele mai includ și o conversație separată din 2011, în care Boris Nikolic, consilier ştiinţific apropiat al lui Bill Gates, îi scria lui Epstein după o întâlnire legată de DARPA: „Ea vrea să-ți poarte copilul? ;)”.

Ulterior, în corespondențele sale, Epstein s-a referit la prințesă folosind expresia „a mess” („un dezastru”) și l-a invitat pe Nikolic pe insula sa privată, conform acelorași documente.

Casa Regală Norvegiană a descris anterior această legătură drept „o eroare de judecată” și „o relație regretată”, fără a oferi detalii suplimentare despre conținutul corespondențelor.

Documentele recente au fost făcute publice în baza unei legi care obligă autoritățile să desecretizeze dosarele referitoare la Jeffrey Epstein și la Ghislaine Maxwell, confidenta și fosta sa parteneră a acestuia.