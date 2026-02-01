International

Președintele Iranului nu vrea un război cu SUA. Nu e în interesul nimănui

Massoud Pezeshkian. Sursa foto: X
Massoud Pezeshkian, președintele Iranului, nu vrea ca țara sa să fie implicată într-un război cu SUA. Liderul de la Teheran a afirmat că un eventual conflict ar dăuna ambelor țări, conform France Press.

Președintele Iranului nu vrea un război cu SUA. Nu e în interesul nimănui

„Republica Islamică Iran nu a căutat niciodată şi nu caută în niciun caz războiul, fiind profund convinsă că un război nu ar fi în interesul nici al Iranului, nici al SUA, nici al regiunii", a afirmat Pezeshkia, în timpul unei convorbiri purtate cu Abdel Fattah al-Sissi, președintele Egiptului. El a fost citat de președinția iraniană.

Un înalt lider de la Teheran a vorbnit sâmbătă despre progrese făcut în încercarea de a negocia cu Washingtonul, într-o răsturnare de situaţie într-un context tensionat alimentat timp de mai multe zile de declaraţii războinice și de o parte, şi de alta.

Ce anunțase Trump

„Contrar propagandei de război create artificial de media, instituirea unui cadru de negociere progresează”, a scris în persană pe platforma X Ali Larijani, secretarul celei mai înalte structuri de securitate din Iran, care fusese primit la Moscova de preşedintele rus Vladimir Putin.

Președintele Americii Donald Trump

Sursă foto: X.com

Declarația a venit în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, afirmase vineri că Iranul avea de gând să încheie un acord asupra programului nuclear, adăugând că el îi dăduse Teheranului un ultimatum. Dar, liderul de la Casa Albă nu a oferit alte detalii despre acest subiect.

1.000 de drone

Autoritățile de la Teheran au anunțat recent desfășurarea a aproximativ 1.000 de noi „drone strategice” în cadrul forțelor armate iraniene, pe fondul escaladării tensiunilor cu Statele Unite și al avertismentelor privind o posibilă lovitură militară americană.

Informația a fost confirmată de agenția de presă iraniană Tasnim, cunoscută pentru legăturile sale cu Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC).

Potrivit Tasnim, decizia de a nu face publice imagini cu noile echipamente militare a fost justificată prin necesitatea protejării „secretelor militare”.

