Rusia forțează un acord dur. Ucraina, prinsă între presiuni militare și negocieri tensionate

Discuțiile privind o eventuală soluție diplomatică pentru conflictul din Ucraina rămân într-un impas, pe fondul unor cerințe teritoriale ferme din partea Rusiei și al incertitudinilor legate de rolul viitor al Statelor Unite, potrivit The Wall Street Journal.

Moscova continuă să insiste asupra retragerii Ucrainei din regiunea Donbas, respingând în același timp orice prezență militară occidentală pe teritoriul ucrainean, potrivit unor surse citate de presa internațională.

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, Rusia susține că ar exista o înțelegere preliminară între președintele rus Vladimir Putin și fostul președinte american Donald Trump, stabilită în cadrul summitului desfășurat la Anchorage, Alaska, în luna august a anului trecut. Conform acestei versiuni, Ucraina ar urma să se retragă din Donbas în schimbul încetării ostilităților.

Summitul din Alaska a evidențiat însă dificultățile unei astfel de abordări. Deși Donald Trump s-a arătat deschis față de unele cerințe teritoriale ale Rusiei, Vladimir Putin nu a acceptat un compromis limitat.

Discuțiile s-au încheiat abrupt, după ce Trump a decis să anuleze masa de prânz programată cu liderul de la Kremlin.

„Problema fundamentală este că Putin a refuzat să ia în considerare orice altceva în afară de obiectivele sale maximaliste”, a declarat Doug Lute, fost ambasador al Statelor Unite la NATO. „Acestea țin de teritoriu, dar mai larg de dorința de a domina Ucraina. Iar Ucraina a refuzat pur și simplu să fie dominată.”

La Moscova persistă convingerea că armata ucraineană va ceda înainte ca economia rusă să fie grav afectată. Deocamdată, Ucraina nu se află în pragul colapsului militar.

„Ambele părți încă dispun de resurse — forță de muncă, armament și bani — pentru a continua luptele”, a explicat Alexander Gabuev, director al Carnegie Russia Eurasia Center din Berlin.

În același timp, atât Kievul, cât și Moscova sunt atente la poziția Statelor Unite. Ucraina depinde în continuare de sprijinul american, inclusiv de informații strategice, în timp ce Rusia rămâne vulnerabilă la sancțiuni mai dure.

În acest context, fiecare parte încearcă să transmită Washingtonului că este dispusă la dialog, plasând responsabilitatea prelungirii războiului asupra adversarului.

Pentru Ucraina, principalul risc este epuizarea treptată a armatei. Soldați experimentați luptă fără pauză de mai mulți ani, iar noii recruți sunt tot mai greu de menținut pe front.

Lipsa infanteriei este compensată prin dezvoltarea rapidă a capacităților de luptă cu drone, însă Rusia a recuperat o parte din decalaj în acest domeniu.

Experții militari nu anticipează schimbări majore în dinamica luptelor în acest an. Ofensiva aproape continuă a Rusiei în Donbas, începută la finalul lui 2023, este descrisă drept una dintre cele mai lente și costisitoare avansări din istoria militară recentă.

Utilizarea masivă a dronelor limitează manevrele de amploare.

„Războaiele de uzură pot fi pierdute treptat, apoi brusc”, a avertizat Gabuev, făcând referire la epuizarea armatei germane spre finalul Primului Război Mondial.

De cealaltă parte, economia rusă dă semne de stagnare. Numeroase sectoare non-militare se contractă, iar ratele ridicate ale dobânzilor afectează mediul de afaceri.

Veniturile din energie sunt puse sub presiune de scăderea prețului petrolului, de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor și de măsurile occidentale împotriva flotei rusești de transport petrolier.

Deși elitele economice ruse și-au exprimat nemulțumirea față de efectele războiului, nu există indicii publice că Vladimir Putin ar fi îngrijorat de o reacție internă majoră.

Totuși, analiștii consideră că Rusia nu poate susține conflictul la nesfârșit, mai ales în condițiile unor sancțiuni mai stricte.

În cazul în care una sau ambele părți vor concluziona că nu pot continua războiul în aceleași condiții, negocierile ar putea deveni mai substanțiale.

Deocamdată, majoritatea ucrainenilor consideră că Moscova mizează pe o victorie pe termen lung.

„În acest moment, Rusia nu vede încheierea războiului ca fiind cea mai bună opțiune, pentru că ei cred că au o alternativă mai bună”, a declarat Andrii Zagorodnyuk.

„Ceea ce lipsește este perspectiva unor consecințe cu adevărat grave dacă războiul nu se încheie.”