Doi bărbați au fost răniți în urma unui atac de urs produs în zona localității Cașinu Nou, din județul Harghita. Victimele au fost transportate la Spitalul Județean de Urgență din Miercurea-Ciuc pentru îngrijiri medicale. Potrivit vicepreședintelui Consiliului Județean Harghita, Borboly Csaba, incidentul s-a petrecut în timp ce un bărbat în vârstă de 52 de ani curăța un izvor utilizat pentru adăparea animalelor.

În momentul atacului, un coleg al acestuia, în vârstă de 29 de ani, a intervenit pentru a-l ajuta. În urma confruntării cu animalul sălbatic, ambii au suferit răni și au necesitat transportul la spital.Atacul a avut loc pe o pășune aflată la o distanță considerabilă de sat, unde cei doi bărbați se aflau cu turma de oi.

Primarul comunei Plăieșii de Jos, András Tamás, a declarat că autoritățile urmează să analizeze situația și să decidă măsurile care se impun în cazul exemplarului de urs implicat în atac.

Potrivit acestuia, o decizie privind eventuala extragere a animalului ar putea fi luată în cursul zilei de marți.

Vicepreședintele Consiliului Județean Harghita a atras atenția asupra numărului tot mai mare de incidente în care sunt implicate animale sălbatice. Acesta a arătat că, deși comunitățile din zonă s-au confruntat de-a lungul timpului cu pagube provocate de urși și alte specii sălbatice, atacurile asupra oamenilor reprezintă un motiv suplimentar de îngrijorare.

Prezența urșilor în apropierea zonelor locuite din județul Harghita continuă să genereze îngrijorare în rândul autorităților și al localnicilor. În 2026, numărul incidentelor raportate a crescut semnificativ, iar mesajele RO-ALERT transmise populației au devenit o obișnuință în multe localități. Totodată, apelurile la 112 care semnalează apariția urșilor s-au înmulțit considerabil comparativ cu anul precedent, iar în unele situații autoritățile au decis extragerea exemplarelor considerate periculoase.

Printre cele mai afectate localități se numără municipiul Odorheiu Secuiesc, unde aparițiile urșilor sunt raportate aproape zilnic. Reprezentanții administrației locale spun că animalele sunt observate atât la periferia orașului, cât și în zone intens circulate.

„De câteva săptămâni, telefoanele sună zilnic cel puțin o dată, existând zile în care au fost semnalate mai multe exemplare, de exemplu câte unul pe strada Rozei și pe strada Reményik Sándor. În acest weekend, de exemplu, a fost observat un pui de urs chiar în piața din fața Bibliotecii Municipale”, a declarat Zörgő Noémi.

Potrivit autorităților locale, echipele de intervenție se deplasează la fiecare sesizare privind prezența urșilor. În cele mai multe cazuri se încearcă îndepărtarea animalelor din apropierea zonelor locuite, însă atunci când acestea revin constant și reprezintă un risc pentru populație pot fi dispuse măsuri suplimentare, inclusiv extragerea lor. Până în prezent, în municipiul Odorheiu Secuiesc au fost înregistrate două astfel de situații.