Prezența urșilor în zonele locuite din județul Harghita a atins cote îngrijorătoare în 2026. Alertele RO-ALERT sunt aproape zilnice, numărul apelurilor la 112 s-a triplat față de anul trecut, iar autoritățile au fost nevoite să recurgă inclusiv la împușcarea unor exemplare pentru a proteja comunitățile locale.

Municipiul Odorheiu Secuiesc se confruntă cu una dintre cele mai acute situații din județ. Purtătoarea de cuvânt a Primăriei, Zörgő Noémi, a declarat pentru Agerpres că telefoanele sună zilnic, iar urșii au ajuns nu doar în zonele periferice, ci și în centrul orașului.

„De câteva săptămâni, telefoanele sună zilnic cel puțin o dată, existând zile în care au fost semnalate mai multe exemplare, de exemplu câte unul pe strada Rozei și pe strada Reményik Sándor. În acest weekend, de exemplu, a fost observat un pui de urs chiar în piața din fața Bibliotecii Municipale", a declarat Zörgő Noémi.

Potrivit acesteia, echipa de intervenție, coordonată de viceprimarul Dávid Endre, se deplasează la fața locului de fiecare dată când este emisă o alertă. În majoritatea situațiilor se optează pentru alungarea ursului, însă în cazul exemplarelor cu prezență habituală, care pun în pericol siguranța cetățenilor, echipa poate decide extragerea acestora. Până în prezent au existat două astfel de cazuri la Odorheiu Secuiesc.

Și municipiul Toplița se confruntă cu o creștere semnificativă a prezenței urșilor în zonele locuite, în ultimii doi ani. Primarul Sebastian Buzilă a declarat că au fost înregistrate mai multe atacuri asupra animalelor domestice, soldate inclusiv cu uciderea a două bovine.

Bilanțul acțiunilor de intervenție în această perioadă include o relocare, o tranchilizare, zece alungări și cinci extrageri. „Siguranța cetățenilor rămâne prioritatea noastră absolută. Urșii nu au ce căuta în intravilan, iar legislația adoptată la sfârșitul anului precedent ne ajută. Continuăm să acționăm ferm, în limitele legale, și solicităm autorităților competente sprijinul necesar pentru gestionarea pe termen lung a acestei probleme care afectează tot mai multe comunități din zona montană", a declarat Sebastian Buzilă.

Datele centralizate de Inspectoratul de Jandarmi Județean Harghita confirmă amplificarea situației. În perioada 22 mai și 9 iunie, la nivelul dispeceratului au fost primite 106 apeluri prin numărul de urgență 112, semnalând prezența urșilor în apropierea a 34 de localități.

Cele mai multe apeluri au provenit din Odorheiu Secuiesc (12), Zetea (11), Gheorgheni (9), Corund (8) și Toplița (6). Din totalul sesizărilor, în 54 de cazuri a fost necesară intervenția efectivă a jandarmilor. În 45 de situații, animalele au fost alungate către zonele împădurite, iar în șapte cazuri echipele de intervenție au decis împușcarea urșilor, în localitățile Corund, Feliceni, Ciceu, Frumoasa, Odorheiu Secuiesc, Zetea și Vărșag.

De la începutul anului și până în prezent, la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Județean Harghita au fost înregistrate 220 de apeluri privind prezența urșilor în apropierea zonelor locuite, față de doar 68 de apeluri în aceeași perioadă a anului trecut, o creștere de peste trei ori.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Harghita a transmis că în perioada 25 mai și 9 iunie au fost emise 100 de mesaje RO-ALERT referitoare la prezența urșilor. Cele 100 de mesaje corespund unui număr de 50 de situații concrete, întrucât fiecare avertizare este transmisă bilingv, în română-maghiară și română-engleză.

Potrivit autorităților locale, la sfârșitul primăverii și începutul verii, urșii intră în perioada de împerechere și devin semnificativ mai activi, ajungând frecvent în perimetrul localităților. În acest an, însă, numărul semnalărilor este considerabil mai mare față de anii anteriori, ridicând semne de întrebare cu privire la gestionarea pe termen lung a populației de urși din zona montană.