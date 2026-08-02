Alertă la graniță. Un nou RO-Alert în Tulcea

Un nou mesaj RO-Alert a fost transmis duminică dimineață, 2 august, locuitorilor din județul Tulcea, după ce sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă aeriană în apropierea frontierei fluviale dintre România și Ucraina. Autoritățile au instituit măsurile de alertare a populației, însă au transmis că obiectul nu a intrat în spațiul aerian al României.

Ținta aeriană a fost observată în jurul orei 09.30, în proximitatea graniței. Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar populația din județul Tulcea a primit un mesaj de avertizare prin sistemul RO-Alert.

Ministerul Afacerilor Interne a transmis că ținta a dispărut la scurt timp de pe sistemele de monitorizare radar. Pe durata în care a fost urmărită, aceasta s-a deplasat în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina, fără să pătrundă pe teritoriul aerian național.

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat în cursul acestei dimineți, 2 august, în jurul orei 09.30, o țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, care a transmis mesaj RO-Alert. La scurt timp, ținta aeriană a dispărut de pe sistemele de monitorizare radar. Aceasta a evoluat în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, fără să pătrundă în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 09.52”, a transmis Ministerul Afacerilor Interne.

Alerta aeriană a fost menținută pentru aproximativ 20 de minute. Potrivit informării autorităților, măsurile au încetat la ora 09.52, după ce ținta nu a mai fost identificată de radarele Ministerului Apărării Naționale.

Noua avertizare vine la doar două zile după un incident asemănător produs în apropierea frontierei cu Ucraina. În noaptea de 30 spre 31 iulie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat un grup de ținte aeriene în zona frontierei fluviale dintre cele două state.

Și în acel caz, autoritățile au decis să avertizeze populația din județul Tulcea prin intermediul sistemului RO-Alert. Măsura a fost luată după identificarea țintelor în apropierea graniței, pentru informarea locuitorilor din zonele care ar fi putut fi vizate.

Ministerul Apărării Naționale a transmis ulterior că niciuna dintre țintele observate în noaptea de 30 spre 31 iulie nu a pătruns în spațiul aerian național.