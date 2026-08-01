O navă de containere operată de FESCO, companie de logistică aflată sub controlul corporației nucleare de stat rusești Rosatom, s-a scufundat în Marea Neagră după ce a fost lovită de drone navale ucrainene, potrivit declarațiilor făcute de oficiali ruși și ucraineni.

Loviturile au vizat un vas de transport aflat în apele internaționale ale Mării Negre. Directorul general al Rosatom, Alexey Likhachev, a anunțat pe 1 august că nava de containere „Yanina” a fost atacată de două drone navale ucrainene în timp ce se afla în apele internaționale, la aproximativ 130 de mile marine de portul rus Novorossiysk, potrivit UNITED24.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a confirmat atacul și a spus că nava, care arbora pavilionul Rusiei și era supusă sancțiunilor internaționale, s-a scufundat în urma loviturii.

Misiunea forțelor ucrainene s-a încheiat cu distrugerea completă a încărcăturii și a navei comerciale de mari dimensiuni. Potrivit liderului ucrainean, forțele Ucrainei au lovit nava de containere „Yanina”, care avea o capacitate de peste 100.000 de tone și „s-a scufundat”.

Atacul s-a petrecut în timpul nopții, iar autoritățile de la Moscova au mobilizat rapid resurse pentru recuperarea marinarilor aflați la bord. Conform presei de stat din Rusia, atacul s-a produs în noaptea de 31 iulie, sâmbătă spre duminică. Alexey Likhachev a spus că toți cei 17 membri ai echipajului au fost salvați în cadrul unei operațiuni de căutare și salvare la care au participat aviația navală a Flotei ruse din Marea Neagră și echipajul navei comerciale „Delphinus”.

Rusia a condamnat ferm acțiunea militară desfășurată de forțele ucrainene în apele internaționale ale Mării Negre. Șeful Rosatom a susținut că vasul este „o navă de containere obișnuită și pașnică, care naviga în apele internaționale și transporta mărfuri civile – de la produse alimentare congelate la materiale de construcții și finisaje”.

Acesta a acuzat Ucraina de „piraterie” și „jaf maritim”. Potrivit informațiilor publicate în Rusia, nava „Yanina” aparținea companiei FESCO, una dintre cele mai mari firme de transport și logistică din Federația Rusă, aflată din anul 2023 sub controlul Rosatom.