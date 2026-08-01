Orașul Ploiești, sub ploaia de bombe acum 83 de ani

Orașul Ploiești a cunoscut cea mai grea perioadă a istoriei sale în anii 1943 și 1944. La 1 august 1943, Statele Unite ale Americii au decis să răspundă declarației de război a României din decembrie 1941. Răspunsul a însemnat un bombardament devastator asupra sistemului petrolier românes din Valea Prahovei.

Orașul Ploiești devenise citadela petrolului românesc. România se mândrise cu petrolul ei la toate expozițiile internaționale de după 1878. În perioada interbelică, Germania a reușit să încheie cu România, la 23 martie 1939, Tratatul Economic. Petrolul românesc era vital pentru planurile lui Hitler. Carol al II-lea nu l-ar fi dat oricum.

Atunci, pe fondul dramaticului an 1940 și creșterii legionarilor în popularitate, Ion Antonescu și legionarii au ajuns la putere. Petrolul de la Ploiești putea ajunge în Germania.

La Ploiești, erau companii engleze, americane, germane, olandeze. Ele exploatau petrol. Numai că România avea resurse, dar diplomatic va eșua în 1940. Serviciile secrete germane, britanice, românești, americane aflate, multe, la începuturi vegheau atent la situația din Valea Prahovei. La Ploiești, fără îndoială, a fost și un război pe frontul secret. Se pare că americanii ajutați de britanici au efectuat anumite misiuni de recunoaștere. Totuși, până la urmă, această misiune și informațiile ajunse la OSS american și SOE britanic nu au fost chiar cele mai complete. SD, RHSA, Gestapo au reușit să strecoare informații contrafăcute, dând impresia americanilor că un raid de bombardiere grele ar avea succes.

În 22 iunie 1940, când Franța a capitulat, arhivele secrete nu au putut fi nici evacuate complet, nici distruse. Acolo, germanii au găsit informații. Mihail Moruzov, șeful SSI avusese un plan secret cu francezii. Pur și simplu, se preconiza dinamitarea Văii Prahovei dacă Ungaria, ori Germania ar fi invadat România.

De asta, se spune că SS, SD și Gestapo nu au privit cu ochi buni păstrarea lui Moruzov în fruntea serviciilor secrete românești. Cum nici Antonescu nu îl agrea considerându-l omul lui Carol al II-lea, cu toate străduințele lui Wilhem Canaris, șeful Abwehr-ului german de a-l salva, Canaris a fost asasinat la Jilava în toamna lui 1940. Asasinatul a fost atribuit legionarilor, dar sunt surse care arată că nici Antonescu n-a făcut nimic să-l salveze, deși Canaris venise personal la București să îl elibereze.

Peste Ploiești, aveau să se abată bombele a 177 bombardiere grele americane B 24 Liberator. Ele au decolat de la Benghazi, Libia de azi, traversând Mediterana, Balcanii. Serviciile secrete germane știau de planul lui Moruzov. Atunci, s-a decis să se pregătească apărarea anti-aeriană. S-au instalat baterii antiaeriene de calibru greu (88, 105 mm). S-au folosit și perdele de fum sau de ceață. Erau de fapt, generatoare speciale care se activau când se raporta apropierea aeronavelor de bombardament.

Din cele 177 avioane, 53 au fost doborâte. 44 dintre ele au fost doborâte de anti-aeriana română și germană, 9 au fost doborâte de aviația românească de vânătoare. Printre piloții români s-a remarcat Carol Anastasescu (Omul Torță). A fost creditat cu doborârea a 2 bombardiere grele americane care aruncau bombe la joasă altitudine asupra Ploieștiului.

Au murit 440 soldați americani iar 220 au devenit prizonieri. Ion Antonescu a decis să îi ducă pe prizonierii americani, în jud. Brașov, la Timișu de Jos. Aici, i-a ținut în condiții bune. Evident, la nevoie dorea să-i folosească drept monedă de schimb în negocieri.

Propaganda românească de război a susținut că americanii nu au afectat capacitatea de producție petrolieră. US Air Force a conștientizat dificultatea extremă a misiunii. Niciodată US Air Force nu dăduseră 5 Medals of Honor (Medalia de Onoare) dintre care 3 au fost acordate post-mortem. În analele militare americane, pentru că 1 august 1943 fusese duminica, i s-a spus „Black Sunday”, Duminica Neagră. Pentru pioții americani, orașul Ploiești a fost numit „cimitirul bombardierelor”.

Fără îndoială, semi-eșecul american s-a datorat și superiorității informațiilor pe care germanii și românii le-au avut în raport cu informațiile avute de către serviciile americane. Se pare, la 83 de ani de atunci, că americanii nu au avut informația că Ploieștiul era apărat de o rețea puternică de baterii anti-aeriene. Asta i-a determinat pe americani să decidă în primăvara lui 1944 noi raiduri asupra României: Turnu Severin, Ploiești, București, Brașov. Aceste raiduri au fost devastatoare, soldându-se cu mari pagube materiale și importante pierderi de vieți omenești.