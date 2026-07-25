Ce au descoperit procurorii despre drona Shahed doborâtă vineri

Cercetările desfăşurate în zona Padina, judeţul Buzău, unde a fost doborâtă drona de tip Shahed, au fost încheiate, a anunţat sâmbătă Parchetul Curţii de Apel Ploieşti.

Verificările de la faţa locului fuseseră suspendate vineri seară din cauza vremii nefavorabile. În dosar este efectuată urmărirea penală in rem pentru infracţiunea de operare a unei aeronave într-o zonă interzisă.

„Activităţile de cercetare la faţa locului au fost finalizate. Cercetările continuă sub aspectul administrării celorlalte mijloace de probă necesare stabilirii tuturor împrejurărilor de fapt şi de drept, în condiţiile legii”, a transmis sâmbătă Parchetul Curţii de Apel Ploieşti.

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti s-au sesizat din oficiu după ce, în 24 iulie, „radarul MAPN a detectat o ţintă aeriană de tip aeronavă fără pilot, care a pătruns în spaţiul aerian român pe traiectul Sulina - Brăila - Feteşti - Buzău, fiind monitorizată şi ulterior doborâtă deasupra unei zone nelocuite din apropierea localităţii Padina, judeţul Buzău”.

Potrivit procurorilor, „Drona identificată era un aparat Shahed şi a fost doborâtă de un avion F-16 pilotat de un militar român nefiind puse în pericol vieţi omeneşti sau bunuri.

Fragmentele rezultate în urmă doborârii aeronavei au fost identificate pe un teren situat pe DJ 203E, între comuna Padina, jud Buzău şi satul Tovărăşia, jud Ialomiţa. În cauză, s-a dispus începerea urmăririi penale in rem pentru infracţiunea: de operare unei aeronave într-o zonă interzisă, instituită şi publicată conform reglementărilor specifice, prevăzută de art. 117 alin. 2 din legea nr. 21/2020 ( Codul aerian)”.

Ancheta de la locul prăbuşirii nu a putut fi finalizată vineri seară, din cauza condiţiilor meteorologice.

Anterior, şeful Statului Major al Apărării, Gheorghiţă Vlad, a declarat că piloţii au raportat că aparatul interceptat în judeţul Buzău ar fi fost o dronă de tip Shahed. El a precizat că nu poate fi stabilit cu certitudine, deocamdată, dacă aceasta avea încărcătură, dar a explicat că, în majoritatea cazurilor, astfel de drone sunt echipate cu încărcături explozive.

Pentru verificarea fragmentelor găsite la ieşirea din Padina, echipele de cercetare au utilizat un sistem portabil de radiografie cu raze X. Examinarea a urmărit verificarea structurii interne şi identificarea unor eventuale componente periculoase înainte ca resturile să fie transportate cu un elicopter.

Surse oficiale au declarat, vineri seară, că fragmentele dronei au fost analizate cu ajutorul echipamentului portabil.

Ministerul Apărării a anunţat, la rândul său, că echipele aflate în teren au identificat în judeţul Buzău resturi ale dronei doborâte şi ale rachetei interceptoare. În judeţul Brăila au fost descoperite un crater şi fragmente ale unei rachete aer-aer.