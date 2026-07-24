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MApN: Avioanele italiene au angajat drona, dar nu știm de ce nu au lovit-o. Piloții au spus că e o dronă Shahed

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MApN: Avioanele italiene au angajat drona, dar nu știm de ce nu au lovit-o. Piloții au spus că e o dronă Shaheddrona / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Comandantul operațiunii care a dus la doborârea dronei intrate pe teritoriul României spune că, înainte ca drona să fie doborâtă de un avion F-16 al țării noastre, aceasta a fost luată la țintă și de aparatele de zbor ale Italiei prezente în România. Aparatele Eurofighter au angajat ținta, dar dintr-un motiv necunoscut nu au reușit s-o lovească. Militarii au mai precizat că, potrivit primelor comunicări ale piloților, ar fi vorba despre o dronă Shahed (Gheran), precum cele folosite de Rusia contra Ucrainei.

Drona a fost descoperită din afara României

Gen. Gheorghiță Vlad: „Armata României și-a făcut datoria, ca de obicei.

Apreciem că astăzi au fost întrunite condițiile pentru a doborî drona”.

„Acțiunea de astăzi, reușită, a fost rezultatul cooperării între Forțele Aeriene Române și cele ale Italiei, dislocate pentru poliția aeriană.

Drona a fost descoperită din afara României și, de la intrarea pe teritoriul național, însoțită.

Decizia de angajare a fost luată în timp oportun.

S-a făcut permanent managementul consecințelor și s-a decis angajarea în momentul în care era sigur”, a spus comandantul operațiunii.

„Avioanele italiene Eurofighter au angajat drona, dar nu se știe de ce nu a fost lovită.

Aparatele italiene au angajat ținta pe teritoriul României, în județul Brăila”, a mai spus comandantul operațiunii.

Shahed

Shahed / Sursa foto: wikipedia

Piloții au spus că e o dronă Shahed

„Vizual, piloții ne-au anunțat că este vorba despre o dronă Shahed (Gheran). Să speculăm dacă era sau nu încărcată este prea mult. Dar nefiind una de recunoaștere, acestea au, cel mai adesea, încărcătură explozivă”,  a mai spus generalul Gheorghiță Vlad.

Cei doi oficiali au fost însă rezervați în a oferi informații sigure cu privire la proveniența dronei care a fost doborâtă în România, spunând că este pre devreme și că orice informație oferită acum ar afecta ancheta aflată în desfășurare.

Cu privire la cele două nave lovite în Marea Neagră, Generalul Gheorghiță Vlad, șeful SMG, a declarat că au fost incidente foarte grave de securitate. El a mai spus că, din cauză că acum se încheie treieratul în Ucraina, țată care exportă grâne, astfel de incidente s-ar putea repeta.

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